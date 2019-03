Geklautes Velo auf Web-Plattform wieder entdeckt

Bereits fünf Velos konnten dank dem Kollekitv Stolenbikesbern, das seit rund sechs Monaten aktiv ist, wieder zu ihren rechtmässigen Besitzern zurückgebracht werden. Darunter auch das Rennvelo von Emya Widmer (20) aus der Stadt Bern. Der mutmassliche Fahrraddieb wollte das Velo im Internet versteigern.

Die Idee



Um dem Veloklau in der Stadt Bern entgegenzuwirken, haben sich einige Veloliebhaber unter dem Namen Um dem Veloklau in der Stadt Bern entgegenzuwirken, haben sich einige Veloliebhaber unter dem Namen «stolenbikesbern» zusammengeschlossen, um gestohlene oder verwahrloste Fahrräder wieder zu ihren rechtmässigen Besitzern zurückzubringen. Auf dem Instagram-Profil veröffentlicht das Kollektiv Fotos der gestohlenen Velos und ruft die Follower gleichzeitig dazu auf, ausschau nach diesen zu halten. Das Ziel ist klar: «Wir wollen mehr Velos finden und mit ihren Besitzern vereinen als die Polizei», gibt das Kollektiv an. Dafür wollen sie möglichst viele Follower erreichen.

«Nur noch das Fahrradschloss war da»

Die Bernerin meldete sich am 1. Januar via Instagram beim Kollektiv mit der Nachricht, dass ihr Rennvelo in der Silvesternacht beim Gaskessel gestohlen wurde. «Nur noch das Veloschloss war da», so die 20-Jährige. Rund einen Monat später wurd ihr edles Bike von einem Follower plötzlich auf der Auktionsseite Ricardo gesichtet: Es wurde dort für 690 Franken zum Verkauf angeboten. Ursprünglich hatte das Velo 2000 Franken gekostet. Für die Geschädigte hat das Zweirad aber auch einen emotionalen Wert: «Ich habe es von meinem Vater geschenkt gekriegt», so Widmer.

Stolenbikesbern machte Widmer auf die Internetauktion aufmerksam. «Ich habe mich dann bei der Polizei gemeldet und ihnen den Ricardo-Verkäufer gezeigt», erinnert sie sich. So konnte das gestohlene Velo wieder zu ihrer Besitzerin zurückgebracht werden: «Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass ich es wiederbekomme», so Widmer. Auf seinem Profil verkaufte der Anbieter neben ihrem noch vier weitere Velos. Ob er auf legalem Weg an diese kam ist fraglich. Mittlerweile hat der Betreiber sein Profil wieder gelöscht. Die Polizei wollte auf Anfrage keine Informationen zum Einzelfall geben.

5000 gestohlen. 130 gefunden.

Trotzdem könnte der Verkäufer von Widmers Velo laut Rechtsanwalt Rolf Steinegger davonkommen: «Wenn man als gutgläubiger Kunde ein gestohlenes Velo unwissentlich an einem Märit kauft, ist dies nicht strafbar.» Der Rechtsanwalt begrüsst die Idee von Stolenbikesbern, gibt jedoch zu bedenken, dass man nicht zur Selbsthilfe greifen sollte: «Betroffene sollen die Diebstähle der Polizei melden und nicht versuchen, dem Dieb das Velo auf eigene Faust wieder abzunehmen.» Das könnte gefährlich sein.

«Viele der Velos, die bei uns als gestohlen gemeldet werden, werden genommen, um von A nach B zu gelangen», erklärt Kapo-Sprecher Christoph Gnägi. Dabei handle es sich aber nicht um Diebstahl, sondern um Entwendung zum Gebrauch. Diese Fahrräder würden dann irgendwo wieder abgestellt und kehrten auf diese Weise zum Teil wieder zu ihren ursprünglichen Besitzern zurück.

Pro Jahr werden in der Schweiz jeweils über 35'000 Fahrräder geklaut, allein 5000 davon im Kanton Bern. Von diesen Diebstählen konnte die Polizei gerademal 130 aufklären. Die Dunkelziffer der entwendeten Fahrräder dürfte jedoch noch viel höher sein: Laut der Internetseite Veloregister.ch würden rund 50% der Bestohlenen darauf verzichten, eine Anzeige zu machen. Dies weil praktisch keine Daten der gestohlenen Velos vorhanden sind oder die Besitzer die Hoffnung aufgegeben haben, ihr gestohlenes Fahrrad wiederzufinden. So dachte erst auch Emy Widmer: «Ich bin den Leuten von «stolenbikesbern» unendlich dankbar.»

(rc)