Velofahrer auf Berner Autobahn – schon wieder

Leser-Reporter Nikola Saradzic dachte schon, er sehe schlecht, als er am Sonntagnachmittag in Bern-Bümpliz auf der Autobahn A12 einen jungen Velofahrer entdeckte. «So etwas sieht man nicht alle Tage», erzählt der 18-Jährige. «Ich war wirklich überrascht.»

Der junge Velofahrer wirkte seiner Meinung nach gelassen und war nicht in Panik. «Ich glaube, er hat schon realisiert, wo er sich befindet», erzählt Saradzic. Er könne sich jedoch nicht erklären wie so etwas geschehen kann: «Es ist ja ausgeschildert, da sollte man doch früh genug sehen, wo man hinfährt», meint der Berner.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Bern den Vorfall. «Wir haben am Sonntag, gegen 16.15 Uhr die Meldung erhalten, dass sich auf besagtem Autobahnabschnitt eine unberechtigte Person befindet», sagt Mediensprecherin Isabelle Wüthrich. Eine Patrouille sei daraufhin ausgerückt, habe aber niemanden angetroffen.

Nicht das erste Mal

Auf dem knapp ein Kilometer langen Autobahnbrücke im Westen Berns hat sich nicht das erste Mal ein Velofahrer verirrt. «Ich habe schon des öfteren Videos von Velofahrern auf der Autobahn gesehen», so Leser-Reporter Saradzic. Auch 20 Minuten hat bereits über solche Zwischenfälle berichtet. Im Sommer 2018 sorgte eine Frau für nationales Aufsehen, als sie an derselben Stelle versehentlich die Autobahneinfahrt nahm und einen Autofahrer verzweifelt um Hilfe bat.

Auch die Kantonspolizei Bern bekommt regelmässig Meldungen über Fussgänger oder Velofahrer auf der Autobahn. «Wenn man in so einem Fall bemerkt, dass man sich auf der Autobahn befindet, sollte man umgehend anhalten, die Polizei anrufen und hinter der Leitplanke beim Pannenstreifen warten», so Wüthrich. Eine Patrouille begibt sich anschliessend vor Ort, klärt die Lage ab und nimmt die Person gegebenenfalls mit.

Velofahrer auf der Autobahn – schon wieder

Unaufmerksames Velofahren ist Schuld

Pro Velo Bern ist der Vorfall auf der Autobahn nicht bekannt, jedoch hat Präsident Michael Sutter eine Vermutung, was zu dieser unglücklichen Situation geführt haben könnte. «Velofahrer sind sich gewohnt auf dem rechten Fahrstreifen zu fahren. Bei der Strassenführung in diesem Bereich führt der rechte Fahrstreifen direkt zur Autobahn.» Der Velostreifen befindet sich in der Mitte der Fahrbahn. «So kann es bei unaufmerksamem Fahren passieren, dass man als Velofahrer auf der Autobahn landet.»

Sutter stellt jedoch klar: «Ich denke nicht, dass der Veloweg und die Autobahneinfahrt mangelhaft ausgeschildert sind.» Massnahmen will Pro Velo Bern daher nicht ergreifen. «Das sind Einzelfälle. Sollten sich die Vorkommnisse nun aber häufen, dann würden wir sicherlich eingreifen und die Markierungen überprüfen», so Sutter.

Haben Sie als Velofahrer Erfahrung mit der besagten Autobahnauffahrt? Oder haben Sie sich auch schon in ähnlichen Situationen gefunden? Erzählen Sie es uns mit dem Formular.



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(km)