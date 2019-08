Velofahrer nach Unfall im Spital verstorben

Am Montagmittag ereignete sich in Sonceboz-Sombeval BE ein schwerer Unfall. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Mann, der mit einem E-Bike von Pierre-Pertuis nach Sonceboz-Sombeval unterwegs gewesen war, in einer Kurve gestürzt.

Er musste in der Folge schwer verletzt mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden, wo er noch am Montagabend seinen Verletzungen erlag.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 66-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu den Umständen sind im Gang.



(20 Minuten)