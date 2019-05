Verdächtiges Pulver löst Polizeieinsatz aus

An der Fellenbergstrasse in der Berner Länggasse fand am Montagmorgen ein Polizeieinsatz statt. Grund: Ein automatischer Einbruchalarm ging in der dortigen Postfiliale los. Während es sich dabei lediglich um einen Fehlalarm handelte, ging es in Berns Westen ernster zu und her. Dort musste am Montagmorgen ebenfalls die Polizei zur Post in Bümpliz ausrücken. Mitarbeiter des dortigen Verteilzentrums entdeckten in zwei Couverts ein verdächtiges Pulver.

Aus Angst vor einem möglichen Anthrax-Anschlag wurde sofort die Polizei alarmiert. Diese rückten mit Spezialisten der Berufsfeuerwehr Bern zum betroffenen Gebäude an der Freiburgstrasse aus. In solchen Situationen ist höchste Vorsicht geboten: Ein Anschlag mit Milzbrand-Bakterien könnte nämlich tödlich enden. Im Jahr 2001 starben in den USA fünf Personen an Milzbrand. Sie alle hatten die Krankheitserreger eingeatmet, die per Briefpost verschickt worden waren.

Pulver im Labor untersucht

In Bern-Bümpliz konnte die Polizei bezüglich des Pulvers aber bereits Entwarnung geben: «Das vorgefundene Präparat zeigt sich als harmlos», sagt Polizeisprecherin Letizia Paladino.

Die Spezialisten sind wieder abgezogen, die Post-Mitarbeiter haben ihre Arbeit wieder aufgenommen. Dennoch wird der Vorfall nun genauer untersucht: Sorgte der Absender des verdächtigen Couverts absichtlich für Angst und Schrecken?

Polizei ist ausgerüstet

Der morgendliche Einsatz ist für die Berner Polizei kein Novum. Seit der Serie von Anschlägen, bei denen im Jahre 2001 in den USA Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens per Post mit Milzbrand infiziert wurden, mussten auch im Kanton wiederholt ähnliche Vorfälle registriert werden – allerdings unter Verwendung harmloser Substanzen.

Um das Vorhandensein von Anthrax rasch und zuverlässig ausschliessen zu können, wurde deshalb vom Kantonalen Laboratorium Bern zusammen mit der Armeeapotheke ein einfach anzuwendendes Testset entwickelt.

