Justiz ermittelt nur noch gegen einen Kirschblütler

Gegen mehrere bis anhin beschuldigte Mitglieder der Kirschblütengemeinschaft aus dem Kanton Solothurn wird das Strafverfahren eingestellt. «In Bezug auf zwei beschuldigte Personen sowie eine unbekannte Täterschaft stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren nunmehr ein», schreibt die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Gegen einen Anhänger der Gemeinschaft wird das Verfahren wegen Missbrauchs gegen das Betäubungsmittelgesetz jedoch fortgeführt. «In diesem Fall haben wir konkrete Beweismittel», sagt Jan Lindenpütz, Medienbeauftragter der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn, «wir haben mehr in der Hand als gegenüber den anderen Personen.»

Allen Personen wurde bis anhin vorgeworfen, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen zu haben. Konkret: Die Anhänger hätten Teilnehmern von Seminaren der Kirschblütengemeinschaft Drogen verabreicht oder verabreichen lassen.

Verbotene Substanzen für Therapie eingesetzt

Die Kirschblütengemeinschaft stand in den letzten Jahren des öfteren im Fokus der Medien. Mehrere Aussteiger sollen berichtet haben, wie der mittlerweile verstorbene Guru Samuel Widmer während der Sitzungen Drogen eingesetzt haben soll, um die Teilnehmer zu therapieren. Sie erzählten von gemeinsamen Konsum illegaler Substanzen, wie LSD und Ecstasy.

2015 starteten die Solothurner Staatsanwaltschaft deshalb eine Strafuntersuchung gegen Widmer. Es kam zu mehrere Hausdurchsuchungen und Befragungen. Der Guru stritt bis zu seinem Tod 2017 jeglichen Einsatz von illegalen Drogen ab. Er beharrte darauf, dass nur Medikamente wie Ephedrin und Ketalar verwendet worden seien. Da der Leiter der Kirschblütengemeinschaft 2017 verstarb, wurde das Verfahren gegen ihn damals schon eingestellt.

Bewilligung zur Forschung von LSD

Die Kirschblütengemeinschaft wurde Ende der 90er-Jahre gegründet. Wie sie selbst auf ihrer Homepage schreibt, führte das Interesse an der Selbsterkenntnis ihre Mitglieder zusammen. Leiter, spiritueller Wertenlehrer und Guru war Samuel Widmer, ein Solothurner Arzt und Psychotherapeut. Dieser lebte mit seinen zwei Frauen, elf Kindern und über 200 Anhängern in Nennigkofen-Lüsslingen SO, wo er Therapien mit legal erhältlichen Halluzinogenen, meditative Seminare sowie Tantra-Kurse für Tausende Teilnehmer, anbot.

Widmer experimentierte schon sein Leben lang mit Drogen: Nach eigenen Angaben bekam er 1986 vom Bund die Bewilligung, LSD zu Forschungszwecken einzusetzen. Einige Jahre später wurde ihm diese Bewilligung jedoch wieder entzogen. Bei seinen Therapien und Seminaren spielen Sexualität und Drogen eine bedeutende Rolle.

(km)