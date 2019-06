«Erschreckend» – Täter schiebt Schuld auf Opfer

Ein US-Amerikaner muss sich seit Dienstag vor dem Regionalgericht im bernischen Moutier verantworten. Er soll Anfang 2017 eine 31-jährige Kenianerin im bernjurassischen Reconvilier umgebracht haben. Die Anklage lautet auf Mord, eventuell vorsätzliche Tötung. Dem zur Tatzeit 31-Jährigen wird auch Freiheitsberaubung vorgeworfen.

Am zweiten Tag des Prozesses hat der Angeklagte ausgesagt und vor dem Richter die Tat gestanden. Laut den Verwandten des Opfers, die sich gegenüber Canal Alpha geäussert haben, habe der Mann aber kein Motiv für die Tötung angeben können. Wie der Anwalt des Vaters des Opfers mitteilt, sei das für die Verwandten ein absolutes Drama. Das Schlimmste sei für die Verwandten aus Kenia, dass sie ohne Gewissheit wieder heim reisen müssen.

«Er wollte meine Frau bestrafen»

Der Ehemann des Opfers glaubt, dass der Beschuldigte die Kontrolle verloren habe, sich irgendwie rächen wollte. «Er wollte meine Frau bestrafen», sagt der Ehemann.

Der Beschuldigte behauptet vor Gericht, er und das Opfer seien verliebt gewesen. Zusammen hätte man sich töten wollen – auf Initiative des Opfers. Vor Gericht hat der Beschuldigte gesagt, dass das Opfer selbst für seinen Tod verantwortlich sei.

Für die Familie ist das eine erschreckende und inakzeptable Aussage. «Was er sagt, das stimmt nicht», meint der verwitwete Ehemann.

15 Jahre werden gefordert

Am Donnerstag geht der Prozess mit den Plädoyers der Anwälte weiter. Die Staatsanwaltschaft forderte am Mittwoch 15 Jahre Gefängnis für den beschuldigten Amerikaner. Das Urteil wird am Montag im Regionalgericht in Moutier gefällt.

(sul /km)