Pendler-Chaos am Bahnhof Zollikofen

Am Bahnhof in Zollikofen herrscht Chaos: Menschenmassen tummeln sich dicht an dicht auf den Geleisen. Ein Leser-Reporter zeigt sich genervt: «Es ist recht mühsam und sehr eng.» Wegen eines Personenunfalls seien sämtliche Züge auf die RBS umgeleitet worden, so der Mann. Die SBB bestätigt auf Anfrage, dass es wegen eines Personenunfalls zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr gekommen sei.

