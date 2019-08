Frustrierte FCZ-Fans attackieren Polizei

Der Frust bei den FCZ-Fans sass am Samstag tief. Gleich mit 4:0 verloren die Stadtzürcher gegen die Berner Young Boys beim Auswärtsspiel in Bern. Nach der Niederlage ging es so direkt los: Einige Zürich Fans blockierten die Eingangstüren des Extrazuges und verhinderten so die Abfahrt, die unmittelbar bevorstand.

Darauf stürmten mehrere vermummte FCZ-Anhänger aus dem Zug und attackierten Polizisten mit Pyros, Flaschen und Steinen. Um die Angreifer zurück in den Zug zu drängen, setzte die Polizei Gummischrot ein.

Die Angreifer zogen sich daraufhin ins Innere des Zuges zurück und die Situation beruhigte sich. Der Zug fuhr kurze Zeit später ab. Die Kantonspolizei Bern hat derzeit keine Kenntnisse von verletzten Personen.

(rc)