Parkierter SUV mit Farbe verschmiert

Ein Leser-Reporter entdeckte am Dienstag in Bern einen Offroader, der von Vandalen «bearbeitet» wurde. Der weisse Range Rover, der unerlaubt in einer Begegnungszone hinter einem Parkfeld abgestellt worden war, wurde mit einer Spraydose angesprüht. Die Karosserie des über 100'000 Franken teuren Wagens war voller schwarzer Farbe.

Der Hintergrund dieses Vandalenaktes ist unklar: Ob der Sprayer dem SUV-Fahrer ein Exempel statuieren wollte, oder ob sich hier jemand über den Falschparkierer ärgerte, ist offen.

Besitzer will sich nicht dazu äussern

Der Vorfall wurde gegenüber 20 Minuten bestätigt, der Besitzer wollte sich aber nicht weiter zum Geschehen äussern.



