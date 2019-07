Brisantes Dokument nach 270 Jahren aufgetaucht

Auf einer Internet-Plattform ist Anfang Juni ein verschollen geglaubtes Schriftstück aufgetaucht. Das offizielle Dokument der damaligen Berner Regierung enthält Angaben zur sogenannten Henzi-Verschwörung und der Verurteilung von Samuel Henzi im Jahr 1749. Wie Barbara Studer, Staatsarchivarin des Kantons Berns, mitteilt, beinhaltet das Dokument Informationen über Henzi und die anderen Verschwörer. Auf über 60 Seiten werden die Verhaftungen, die Befragungen und die Aussagen der einzelnen Verschwörer sowie deren Urteile festgehalten.

270 Jahre unentdeckt

Das Schriftstück besass eine Privatperson, die es selbst über Umwege erhalten hatte und sich dessen Bedeutung nicht bewusst war. Laut Studer ist nicht klar, wie genau das Dokument in den Besitz dieser Person gelangte und auch nicht wie es aus dem Archiv im Rathaus verschwunden war. Nachdem das Berner Staatsarchiv den Besitzer ausfindig gemacht hatte, konnte es das Dokument wiederbeschaffen. «Das Protokoll ist in einem sehr guten Zustand – das grenzt fast an ein Wunder nach so vielen Jahren», so Studer. Es habe einen ideellen Wert, der nicht beziffert werden könne. Der spektakuläre Fund ist für Historiker jedoch von grosser Bedeutung und komme einer kleinen Sensation gleich, teilt Studer mit.

Samuel Henzi der Verschwörer

Samuel Henzi lebte im Bern des 18. Jahrhunderts. Als Schriftsteller und Journalist war er bereits 1744 Mitverfasser eines regierungskritischen Dokuments und aufgrund dessen aus Bern verbannt worden. Fünf Jahre später kam er zurück und formierte mit unzufriedenen Burgern eine Widerstandsgruppe gegen die Berner Regierung. Henzi war der Kopf der Gruppe, welche die Vorherrschaft des regierenden Patriziats beenden und die Regierung stürzen wollte. Das Vorhaben flog auf und Anfang Juli 1749 wurden die Verschwörer verhaftet. Über die drei Hauptpersonen, unter ihnen Samuel Henzi, wurde das Todesurteil verhängt und am 17. Juli durch das Schwert vollzogen. Die Ereignisse in Bern beschäftigten zu dieser Zeit ganz Europa.

Er hätte Bern verändern können

«Henzi war der letzte politische Gefangene, der hingerichtet wurde», sagt Hans Ulrich Jost, ein Historiker aus Biel. Hinrichtungen habe es bis ins 19. Jahrhundert gegeben. Jost erklärt: «Wenn Henzis Vorhaben damals nicht aufgeflogen wäre, hätte Bern viel früher eine demokratische und linke Regierung gehabt.» Da dies nicht der Fall war, hielt sich die patrizische Regierung in Bern bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Auch in den Folgejahre gab es vermehrt Widerstandsgruppen: «Sie waren vielleicht nicht so radikal eingestellt wie Henzi und seine Kollegen, aber es gab sie», sagt Jost.

