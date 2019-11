Verschränkte Riesen-Hände zieren nun Berlin

Der französisch-schweizerische Landart-Künstler Saype (30), wohnhaft in Bulle FR, verwandelt Rasenflächen und Wiesen in gigantische Graffiti-Kunstwerke. In seinem aktuellen «Beyond Walls»-Projekt sprüht er überdimensionale, sich umklammernde Hände ins Grün – so geschehen bereits am Eiffelturm in Paris, in Andorra und Genf.

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls hat Guillaume Legros, wie der Künstler mit bürgerlichem Name heisst, sein Werk nun nach Berlin gebracht – und zwar gleich doppelt: Die über 2000 Quadratmeter grosse, biologisch abbaubare Fresko ist im Treptower Park in der Nähe der Spree (auf den Bildern) und am Schlesischen Busch, wo einst die Mauer stand, zu sehen. Die verschränkten Hände stehen für Einheit, Miteinander und Optimismus.

Mit der Berliner Mauer verbindet Saype vor allem eine Gegensätzlichkeit: 1989, als sie fiel, erblickte er das Licht der Welt.

