«Aktbilder haben im Spital nichts zu suchen»

Bis vor Kurzem hingen im Kantonsspital Olten rund 80 Bilder des Oltner Malers Jörg Binz. Nun wurden seine Werke wieder abgehängt, wie das «Oltner Tagblatt» berichtet. Der Grund sind nackte Frauenkörper, die auf manchen Bildern zu sehen sind. Der Künstler kann nicht verstehen, dass jemand seine Bilder anstössig findet. Und: «Der Abbruch der Ausstellung kommt einer Rufschädigung gleich», sagt er zu 20 Minuten.

Die Ausstellung hätte ursprünglich bis zum 14. Dezember dauern sollen. Binz ist fassungslos: «Die Bilder hingen über einen Monat, ohne dass sich jemand an ihnen gestört hat.»

Er sei gar vom Kantonsspital Olten selbst angefragt worden, dort auszustellen: «Ich war natürlich begeistert und sagte sofort zu.» Ein Team des Spitals sei extra in sein Atelier gekommen, um sich seine Werke anzuschauen. «Sie wussten, was ich für Bilder male», sagt Binz.

«Ohne Begründung abgehängt»

Bis jetzt habe er vom Kantonsspital keine Begründung erhalten, weshalb seine Bilder entfernt wurden, sagt der 74-jährige Künstler. Aus Protest liess Binz den Begriff «Zensur» und folgende Worte an seinem Ausstellungsplakat anbringen: «Auf Verlangen des Verwaltungsrats der Solothurner Spitäler wurde die Ausstellung Jörg Binz ohne Begründung frühzeitig abgehängt.»

Die Frau des Künstlers teilte das bearbeitete Ausstellungsplakat in den sozialen Medien. Freunde und Fans des Künstlers können den Grund für die abgebrochene Ausstellung nicht verstehen und teilen ihre Empörung auf Facebook. So auch der Gäuer Künstler Christoph R. Aerni: «Vermutlich kommen die Kinder im Spital Olten bereits mit dem Rollkragenpullover auf die Welt. Das Niveau bezüglich Kunst im Spital Olten ist fragwürdig. Hängt doch nur noch Salzteigbilder auf oder noch besser, hört auf mit Kunstausstellungen!!», schreibt er im Netz.

Gemäss Rebecca Aerni, der Tochter von Künstler Aerni, soll Verena Diener, Verwaltungsratspräsidentin der Solothurner Spitäler, verantwortlich sein für das Entfernen der Bilder. Diener soll diese als für ein Spital unpassend eingestuft haben, wie Aerni in einem Facebook-Post schreibt.

Rücksicht auf andere Kulturen

20 Minuten konfrontierte Verena Diener mit den Vorwürfen. Die ehemalige Zürcher Ständerätin (GLP) stellt klar: «Der Verwaltungsrat hat schon vor Monaten beschlossen, dass Aktbilder in den Spitälern nichts zu suchen haben.» Den Wert von Binz' Bildern stelle sie keineswegs in Frage, und in Prüderie verfallen sei der VR auch nicht. Doch die Gänge von Spitälern seien eine «heikle Zone»: «Die Patienten stammen aus unterschiedlichen Kulturen. Für manche stellen Aktbilder eine Provokation dar», so Diener. Beim Aushängen von Binz' Bildern sei dieser Grundsatz wohl in Vergessenheit gegangen.

Es sei allerdings nie die Idee des VR gewesen, sämtliche Bilder des Künstlers abzuhängen, sondern eben nur die Aktbilder. «Warum dies trotzdem geschah, ist mir unverständlich», sagt Diener. Sie versichert: «Die restlichen Werke werden wieder aufgehängt.»

Binz kritisiert, dass man nicht den Dialog mit ihm gesucht habe. Er wäre offen gewesen, gewisse Bilder auszutauschen, obwohl seiner Meinung nach nichts Pornographisches oder gar Rassistisches zu sehen sei, sagt er: «Das sind akademische Zeichnungen, die nichts mit Pornografie zu tun haben.» Nun will der Künstler rechtliche Schritte wegen Vertragsbruchs einleiten.

Pedro Lenz setzt sich ein

Das Telefon des Künstler läutet derzeit ununterbrochen. «Die meisten Personen aus meinem Umfeld können die Entscheidung des Verwaltungsrates auch nicht verstehen», so Binz. Das ganze Szenario würde ein falsches Licht auf ihn werfen. Auch Schriftsteller Pedro Lenz, der an der Vernissage vom 18. September die Eröffnungsrede hielt, setzt sich für Binz ein. Er spricht von einem «Kunstskandal» und einem Riesen-Affront gegenüber dem Künstler. Auch habe er eine Begründung von Seiten des Kantonsspitals gefordert, die er jedoch nie erhalten habe.

