Vibez-Organisatoren sind von Emirates überrascht

Im Biel soll vom 6. bis 8. Juni erstmals das Vibez-Openair stattfinden. Auf der offiziellen Homepage ist als Hauptsponsor Emirates aufgeführt. Doch die Fluggesellschaft erklärte gegenüber dem Bieler Tagblatt, dass man von einer Partnerschaft nichts wisse. Auch einer Logo-Verwendung habe man nicht zugestimmt.

Die Organisatoren des Openairs bleiben jedoch dabei: «Das Organisationskomitee des Vibez Openair zeigt sich überrascht von der Mitteilung von Emirates vom 29. Mai 2019, in welcher eine Zusammenarbeit mit dem Vibez Openair dementiert wird. Es laufen gegenwärtig interne Abklärungen», heisst es in einer Mitteilung.

Openair soll stattfinden

Es finde eine «aktive Zusammenarbeit mit seiner Exzellenz Suhail Mohammad Al Zarooni, welcher mit der Königsfamilie der Vereinigten Arabischen Emiraten verbunden ist», statt. Das Oberhaupt der Familie führe die Fluggesellschaft.

Das Openair soll jedenfalls wie geplant stattfinden. Auch seien alle Acts offiziell bestätigt und die notwendigen Bewilligungen lägen vor. Zu den Hauptacts gehören etwa J Balvin, Sean Paul oder Robin Schulz.

Emirates hingegen bleibt ebenfalls auf ihrem Standpunkt: Am Mittwochmorgen hat die Fluggesellschaft mitgeteilt, dass die Anwälte angewiesen seien, entsprechende rechtliche Schritte gegen das Vibez einzuleiten, schreibt das «Bieler Tagblatt».

Die Organisatoren des Festivals haben 20 Minuten ein Dokument zukommen lassen, in dem Suhail Mohammad Al Zarooni verlauten lässt, dass er von nun an als Hauptsponsor für das Vibez auftreten will. Das Dokument ist auf den 29. Mai 2019 datiert. Die Echtheit kann durch 20 Minuten jedoch nicht verifiziert werden.

