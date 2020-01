Video von Cliffwalk im Berner Oberland geht viral

«Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein», singt Reinhard Mey in seinem Klassiker. Dieser Gedanke muss wohl auch Fotografin Sylvia Michel durch den Kopf geschossen sein, als sie auf dem First Cliff Walk in Grindelwald BE spazierte. Dessen Aussichtssteg des Gipfelrundwegs ragt 45 Meter hinaus ins Nichts und bietet einen einmaligen Blick auf die umliegenden 4000er.

Michels Video vom nebelverhüllten Steg geht derzeit auf 9Gag viral. Während die einen die unbezahlbare Aussicht loben, wird anderen schon beim Anschauen der bewegten Bilder schwindlig. Ein User schreibt etwa: «Sieht cool aus, aber ich würde mich niemals trauen, auf dieser Brücke zu laufen.»

(sul)