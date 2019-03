Villen-Bewohner wird Sozialhilfe gestrichen

Eine 700 Quadratmeter umfassende Villa mit 12 Zimmern können sich die wenigsten leisten. In einem solch noblen Anwesenim Solothurner Bezirk Gäu wohnte ein Mann, der drei Jahre lang Sozialhilfe vom Staat bezog.

Erst nach drei Jahren aufgeflogen

Bei einem unangekündigten Augenschein im November 2017 stellten zwei Mitarbeitende der Sozialregion Untergäu fest, dass der Mann in der grosszügigen Villa lebte. Besitzerin des edlen Hauses war eine Liechtensteiner Firma, deren Geschäftsführer eben dieser Sozialhilfebezüger ist. Die finanzielle Unterstützung vom Staat wurde daraufhin sofort eingestellt.

Der betroffene Sozialhilfebezüger wehrte sich gegen den Stopp forderte, dass die Sozialhilfe nicht sofort gekürzt wird, sondern erst, wenn ein abschliessendes Urteil vorliegt. Im März 2018 wies das Verwaltungsgericht das Gesuch ab. Das Bundesgericht trat gar nicht erst auf die Beschwerde ein, berichtet die «Solothurner Zeitung».

Erneut vor Gericht

Der Mann liess aber nicht locker und wehrte sich erneut gegen den Stopp der Zahlungen – wieder erfolglos. Ein öffentliches Gerichtsurteil bringt nun mehr Licht ins Dunkle – oder besser gesagt in die Argumente des Beschwerdeführers.

Vor Gericht gab er an, dass eine inaktive Firma, die ihren Sitz in Liechtenstein hat, die Villa verwaltet. Ausserdem bewohne er nur ein 1,5-Zimmer-Studio für 900 Franken. Fünf bis sechs Mitbewohner würden auch im Haus leben. Diese wurden aber nie gesehen, auch die Briefkästen waren nicht beschriftet. Der Mann selbst konnte nicht Auskunft geben, wer genau noch im Haus wohnt.

Leben in Saus und Braus

Eine weitere Entdeckung warf Fragen auf: Beim Hausbesuch wurde teures Mobiliar und ein grosser Fernseher in den «Repräsentationsräumen» der Villa entdeckt. Diese sollen der inaktiven Firma gehören. In diesen Zimmern wurden zudem diverse Kleidungsstücke am Boden gefunden. «Es ist naheliegend, dass diese Räume entgegen den Aussagen des Beschwerdeführers auch privat genutzt werden», so das Verwaltungsgericht.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig – noch besteht die Möglichkeit des Weiterzuges bis vor Bundesgericht. Das Verwaltungsgericht hält fest, es stehe dem Mann frei, ein erneutes, mit den entsprechend notwendigen Belegen versehenes Gesuch um Ausrichtung von Sozialhilfe zu stellen.

(pal)