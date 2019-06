Müssen wir uns an den «Ohrenterror» gewöhnen?

Als «Ohrenterror» bezeichnen Anwohner von Obergösgen SO den Krach, den ein Vogelschreck auf einem Bio-Mais-Feld im Minutentakt von sich gibt. Mit dem schrillen Ton, der wie ein Raubvogel klingen soll, werden Krähen vom Feld und der frischen Saat ferngehalten.

Jonas Zürcher, Direktor des landwirtschaftlichen Bildungszentrums Wallierhof in Riedholz, prognostiziert, dass in Zukunft Vogelschrecks vermehrt zu Einsatz kommen: «Der Krähen-Alarm wird bald öfters zu hören sein.» Denn während Bio-Bauern bereits heute keine Pflanzenschutzmittel zur Krähenabwehr einsetzten, werden in Zukunft auch die anderen Bauern darauf verzichten müssen – zumindest auf den Wirkstoff Mesurol. Dieser machte das Saatgut für Krähen ungeniessbar. Den Vorgang nennt man Beizen.

Mittel gegen schlaue Tiere

Der Wirkstoff ist in der EU noch bis Ende Juli zugelassen und wird laut dem Bundesamt für Landwirtschaft BLW in Zukunft auch in der Schweiz nicht mehr zugelassen sein. Landwirte suchen händeringend nach Alternativen, um ihre Felder gegen Krähen zu schützen. Denn eine chemische Alternative ist nicht in Sicht, so Zürcher: «Dann heisst es wieder zurück auf Feld eins.» Die Abwehrwirkung von Mesurol war für die Landwirte wertvoll, «ohne sind die schlauen Vögel nur schwer zu vertreiben.»

Mit Gas-Ballonen, Farbigen Plastikbändern oder Knallpetarden lassen sich die Tiere nur für einige Tage beirren. Seit diesem Jahr neu im Einsatz sind akustische Vogelscheuchen – wie jene in Obergösgen. «Das Alarmgeräusch soll die Krähen verscheuchen», so Zürcher. Er verstehe jedoch, dass die Lärmbelastung störe, aber: «Es ist eine klassischer Zielkonflikt: Die Bevölkerung will, dass die Landwirtschaft möglichst auf Chemie verzichtet, stört sich dann jedoch an alternativen Massnahmen, die in anderer Weise stören können.»

Grossflächig geht nicht

Bisher haben man gute Erfahrungen mit den neuen akustischen Anlagen gemacht. Das sieht auch Bauer-Berater Beat Wyss so, der die Anlagen selber vermietet. Ein grossflächiger Einsatz käme jedoch nicht in Frage: «Wir können nicht die ganze Schweiz mit solchen Lärm-Anlagen zudecken.» Sein Arbeitgeber, Saatgutvertreiber KWS, hat bisher vergeblich versucht, eine pflanzliche Alternative zum Beiz-Mittel Mesurol zu finden: «Wir haben etwa mit extrem scharfen Chilli experimentiert. Doch auch das hält die Krähen nicht vom Picken ab.»

Immerhin habe das dänische Start-up die akustische Vogelscheuche bereits weiterentwickelt. Die Signale müssten nun nicht mehr im Minutentakt erklingen. Neu erkennt das Gerät, wenn Vögel in der Nähe sind und wird erst dann aktiv. Wyss: «Das bewahrt dann auch den Frieden mit der Nachbarschaft.»

So oder so: In Niedergösgen hat man die nächsten Jahre Ruhe vor dem Vogelschreck. Die zuständige Landwirtin will auf dem Feld vorerst nicht wieder Mais pflanzen.

(cho)