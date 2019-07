Frau stirbt nach Sturz von Pferd

In Graben BE, hat sich am Mittwoch ein schwerer Reitunfall ereignet. Eine 66-jährige Frau aus dem Kanton Solothurn musste nachdem sie vom Pferd gestürzt ist, mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Die Frau war mit einem Jugendlichen auf je einem Pferd unterwegs. Als sie sich im Wald befanden, stürzte die Frau aus noch zu klärenden Gründen vom Pferd. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und musste umgehend mit der Rega ins Spital geflogen werden. Am Freitag ist die Frau ihren Verletzungen erlegen. Zur Betreuung betroffener Personen stand das Care

Team des Kantons Bern im Einsatz.

(km)