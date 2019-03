Von Zug erfasster Mann stirbt im Spital

Ein 51-Jähriger ist nach einem Bahnunfall in Balsthal SO an seinen schweren Verletzungen im Spital verstorben. Der Mann war am Samstag bei einem Bahnübergang in der Klus unter einen Zug der Oensingen-Balsthal-Bahn (OeBB) geraten.

Hergang und Ursache sind nach wie vor Gegenstand der eingeleiteten Abklärungen, wie die Solothurner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Es bestünden keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Der Fussgänger war am Samstagmorgen kurz vor sechs Uhr trotz geschlossenen Barrieren und aktiver Warnblinkanlage unter den Zug geraten. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Helikopter der Rettungsflugwacht in ein Spital geflogen.

(kat/sda)