Haushaltspapier vor Otto's-Filiale fängt Feuer

«Ich war an der Kasse, als jemand schrie, dass draussen Haushaltspapier brennt», sagt eine Leser-Reporterin. Tatsächlich war am Dienstagabend vor der Otto's-Filiale in Köniz ein Palett mit Haushaltspapier-Packungen in Brand geraten. Ein Passant habe den Brand mit einem Feuerlöscher kurz darauf löschen können, so die Frau weiter.

Otto's-Sprecherin Angela Schnyder bestätigt den Brand auf Anfrage. Der Wert der verbrannten Ware belaufe sich auf 240 Franken. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

(20 Minuten)