Waage bei Coop trickst die Kunden aus

In der Coop-Filiale im Berner Hauptbahnhof machte Manuel D.* (26) vor einigen Monaten eine seltsame Entdeckung: Für die gleiche Menge Nüsse und Trockenfrüchte zeigten die beiden Waagen unterschiedliche Gewichte an: Die eine 156, die andere 186 Gramm. Die Folge: Bei der einen Waage hätte D. 3.70 Franken anstatt nur 3.10 Franken zahlen müssen – ein Aufschlag von 19 Prozent. Ein Testversuch von 20 Minuten am Montagmorgen bestätigte die Differenzen.

D. wies einen Angestellten auf Umstand hin, der versicherte, der Sache nachzugehen. Dieses Prozedere habe sich einige Male wiederholt, sagt D. Doch passiert sei nie etwas: «Auch am Montag dieser Woche hat man bei den beiden Waagen unterschiedliche Preise bezahlt.»

60 Rappen seien zwar nicht viel, räumt der gelernte Koch ein. Doch wenn man wie er mehrmals pro Woche dort einkaufe und Lebensmittel abwäge, summiere sich das. Und letztlich gehe es ums Prinzip: «Es ist einfach nicht fair, wenn die einen mehr bezahlen als die anderen.»

«Schlecht fürs Vertrauen»

Eine Rüge gibt es auch von der Stiftung für Konsumentenschutz. «Wenn eine Waage nicht mehr korrekt funktioniert, muss Coop sofort reagieren», sagt Josianne Walpen, Leiterin Ernährung. Denn dass zwei Messgeräte für dieselbe Menge unterschiedliche Gewichte anzeigen, zeige, dass mindestens eine nicht korrekt eingestellt sei.

Dabei gehe es nicht nur um die paar Rappen Verlust für den einzelnen Konsumenten. «Wenn man bedenkt, was auf so einer Waage über Wochen und Monate alles abgewogen wird, ergibt sich im Gesamten eine sehr grosse Differenz», sagt Walpen. Das Unternehmen könne so einen ungerechtfertigten Gewinn erzielen. Die Konsumenten müssten sich grundsätzlich darauf verlassen können, dass sie den korrekten Preis zahlen, so Walpen. «Alles andere ist nicht gesetzeskonform.»

«Das darf nicht vorkommen»

Bei Coop kann man den Ärger des Lesers nachvollziehen. «Das darf nicht vorkommen», stellt Sprecher Ronny Aeschbacher klar. Die Waagen würden regelmässig durch das Verkaufspersonal kontrolliert und bei Bedarf «genullt». Sämtliche Waagen würden zudem regelmässig vom Eichmeister geprüft. Kunden könnten sich jederzeit an die Angestellten wenden, sollten sie eine Abweichung auf der Anzeige feststellen.

«Dass dies im vorliegenden Fall nicht geklappt hat, tut uns leid und wir entschuldigen uns dafür», sagt Aeschbacher. Die Waagen in der Filiale am Bahnhof Bern seien im Übrigen umgehend kontrolliert und neu austariert worden. «Beide Waagen zeigen nun wieder das korrekte Gewicht an.»

Warum Waagen fehlerhaft sind

Die Waagen der Detailhändler müssen alle zwei Jahre vom Eichmeister geeicht werden. Dass ein Gerät nicht mehr korrekt misst, könnte laut Jürg Niederhauser vom Eidgenössischen Institut für Metrologie verschiedene Gründe haben: «Denkbar ist etwa, dass die Waagschale nicht richtig aufliegt und deshalb ganz leicht schräg steht, oder dass die Waage nicht ganz nivelliert ist, weil irgendjemand daran herumgeschräubelt hat.»

*Name der Redaktion bekannt

(sul)