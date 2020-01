Walliser erklären Skifahren zum Schulfach

Skifahren, Snowboarden und Langlaufen – immer weniger Schweizer betreiben heutzutage noch einen Schneesport. Wie die NZZ am Sonntag berichtet, zeichnet sich in dieser Branche ein langjähriger negativer Trend ab.

Dem will der Walliser Erziehungsdirektor Christophe Darbellay entgegenwirken. Ab dem kommenden Schuljahr soll der Schneesport im Kanton Wallis zum Schulfach werden. «Ich bin überzeugt, dass der Wintersport eine Zukunft hat», so Darbellay, «doch damit das gelingt, müssen wir die Jungen zurück auf die Ski bringen.»

2.7 Millionen Franken für den Schneesport

Schüler ab der 3. bis zur 11. Klasse würden an drei Tagen pro Winter ihren Sportunterricht von der Turnhalle auf die Berge verschieben. Die sogenannten «Snow Days» seien für die Schüler verpflichtend.

Das Walliser Kantonsparlament und der Staatsrat unterstützen das Projekt. Jährlich wird es die Walliser Bevölkerung 2,7 Millionen Franken kosten, ihre Kinder auf die Ski zu stellen und damit die Schweizer Ski-Kultur zu fördern.

Die Walliser Skigebiete stehen ebenfalls hinter dem Projekt. So verlangen sie lediglich fünf Franken für die Tageskarten, fünf Franken pro Tag für die Skimaterial-Miete und 15 Franken pro Tag für den Unterricht mit der Skischule.

Desinteresse hat nicht nur mit Klimawandel zu tun

Bemühungen, Kindern den Schneesport näher zu bringen, gibt es mit Initiativen wie «Go Snow» in der Schweiz schon seit einigen Jahren. Doch die Nachfrage an solchen Sportarten geht immer weiter zurück. Das sinkende Interesse am Wintersport habe nicht nur mit dem Klimawandel zu tun, wie der Tourismusforscher Lauernt Vanat herausfand.

In seiner Analyse zeigt er, dass das wachsende Desinteresse im Zusammenhang mit der Multikulturalität der Schweizer Bevölkerung stehe. So sei es nicht mehr selbstverständlich, dass Winterausflüge auf der Piste stattfinden würden. Ein anderer Faktor seien die steigenden Preise der Tageskarten und die fehlende Skiunterricht-Teilnahme der Schüler.

«Dieses Angebot ist schweizweit einmalig»

Die Schneesportinitiative «Go Snow», habe laut ihrem Geschäftsführer Ole Rauch in den letzten Jahren eine positive Bilanz zu vermelden. Für ihn ist das Projekt im Wallis eine gute Sache. «Dieses Angebot ist schweizweit einmalig», sagt er. «Es ist lobenswert, dass das Wallis hier eine Pionierrolle einnimmt.»

