Wanderin (23) stürzt in die Tiefe und stirbt

Bei der Wanderung fand eine junge Frau am Sonntag den Tod. Kurz vor 17 Uhr Uhr wurde die Kapo alarmiert, wonach es in Kandersteg zu einem schweren Bergunfall gekommen sei. Wie die Kapo am Montag mitteilt, befanden sich zwei Frauen auf dem Abstieg nach einer Bergtour auf die Bire, als die 23-Jährige im steilen Gelände zu Fall kam. Die Frau stürzte den felsigen Hang hinunter.

Die Begleiterin setzte sofort einen Notruf ab, danach kümmerte sie sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verunfallte. Trotz der sofortigen Rettungsmassnahmen konnten die Retter nicht verhindern, dass die Verunfallte vor Ort ihren schweren Verletzungen erlag. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 23-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern. Die Kapo hat Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz standen eine Rega-Crew und ein Mitglied der Alpinen Rettung Schweiz.

(cho)