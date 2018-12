War der Handwerker eigentlich ein Hanfdealer?

In einem Grenchner Industriegebiet läuft derzeit ein grösserer Einsatz der Polizei: «Seit Stunden werden in einem Gebäude Spuren gesichert. Auch werden Säcke, gefüllt mit Pflanzen, Maschinen und Schläuche herausgetragen», sagt Nachbar V.*. Sämtliche Gegenstände, die die Polizei sicherstellt, würden auf eine bis anhin geheime Hanfplantage hindeuten.

Kommandant Christian Ambühl von der Grenchner Stadtpolizei bestätigt den Einsatz; im Industriegebäude sei eine Hanf-Indooranlage entdeckt worden. «Polizisten sind nun vor Ort und stellen sämtliches Material sicher.»

Verdächtiger Handwerker?

Sonderlich erstaunt über den Einsatz ist Nachbar V. nicht: «Zwar befindet sich dort ein Handwerkergeschäft, doch das Geschäftsauto stand immer vor dem Geschäft.» Man habe sich bereits gefragt, wieso der Handwerker nie auf eine Baustelle ausrücke.

Es ist nicht der erste Ermittlungserfolg der städtischen Polizei in dieser Woche. Bereits am Montag konnten Polizisten unter der Leitung des Kommandanten Ambühl eine örtliche Hanfanlage ausheben: «Wir gehen derzeit gezielt gegen solche Indoor-Anlagen vor – um diese aufzuspüren, haben wir eine neue Methode entwickelt», sagt der Polizist. Er will nach Beendigung der Intervention noch weiter informieren.



*Name der Redaktion bekannt

(miw)