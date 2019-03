Darum heulten in Bern schon wieder die Sirenen

«Heute war um circa 11.10 Uhr in der Stadt Bern kurzzeitig ein Sirenenalarm hörbar. Es handelt sich dabei um einen Fehlalarm. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr», twitterte die Kantonspolizei Bern am Donnerstag. Am Freitagmorgen gabs fast die identische Meldung noch einmal – nur, dass die Sirenen diesmal bereits um 10.35 Uhr losgingen. Zwei Fehlalarme innert Kürze: Was ist passiert?

Olivier Andres, Stabschef des Amts für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär des Kantons Bern (BSM), klärt auf: «Der Fehlalarm am Donnerstag wurde durch Bauarbeiten am betreffenden Gebäude ausgelöst. Weil die Sirene danach nicht korrekt ausser Betrieb genommen worden war, ging sie heute nochmals los.» Ein BSM-Mitarbeiter habe dies inzwischen nachgeholt.

Bauarbeiten, Fehlmanipulationen, versehentliche Auslösungen

Bauarbeiten gehörten zu den häufigsten Ursachen von Fehlalarmen, sagt Andres. «Daneben gibt es auch immer wieder mal Fälle von Fehlmanipulationen und versehentliche Handauslösungen.»

Heulen die Sirenen zu oft ohne Grund auf, könnte die Bevölkerung die Alarme nicht mehr ernst nehmen. Diese Gefahr sieht auch Andres: «Wir versuchen daher bei jeder Gelegenheit, die Gemeinden im Hinblick auf die richtige Handhabung der Sirenen zu sensibilisieren. Fehlalarme sollten unbedingt vermieden werden.» Ausschliessen könne man sie aber nicht – vor allem nicht in Zusammenhang mit Bauarbeiten.

Durchschnittlich zwölf Fehlalarme pro Jahr

Im laufenden Jahr gab es im Kanton Bern – jene von gestern und heute mitgezählt – insgesamt fünf Fehlalarme. In den vergangenen Jahren gab es im Schnitt jeweils rund zwölf Fehlalarme. Im Kanton Bern sind derzeit 674 fest installierte Sirenen im Einsatz.



(sul)