«Sie töteten Genossen, um dessen Blut zu trinken»

Was bewegte das Berner Oberland vor über 100 Jahren, was stand damals in der Zeitung? Jetzt kann man dies auf eigene Faust recherchieren: Über 447'000 Seiten von Thuner Zeitungen wurden digitalisiert und können nun im Web gratis angeschaut, gelesen und durchforstet werden.

20 Minuten wollte wissen, was heute vor 120 Jahren in der Zeitung stand, und hat im digitalen Archiv des Anzigers gewühlt.

Ausland

«Die Überlebenden töteten einen ihrer Genossen, um dessen Blut zu trinken.»

Im August 1899 schockierte ein schweres Schiffsunglück die Welt. Das norwegische Schiff mit dem Namen «Drot» versank im Atlantischen Ozean. Jedoch konnten sich sechs Matrosen auf ein Floss retten, auf dem sie den Naturgewalten ausgeliefert waren: «Einer derselben wurde irrsinnig, andere fielen aus Erschöpfung ins Wasser. Die Überlebenden töteten einen ihrer Genossen, um dessen Blut zu trinken. Dieselben befinden sich jetzt im Spital von Charleston», hiess es rund ein Monat später in der Zeitung.

Region

Grosser Rat diskutiert über Frauenrechte

Im Grossen Rat wurde im September 1899 darüber diskutiert, ob Frauen Mitglieder der Schulkommission sein dürfen. Der Direktor des Schulwesens, Herr Gobat, setzte sich mit folgender Begründung dafür ein: «Für die Einführung der Frau in die Schulkommissionen spricht alles. Die Frau, als geborene Erzieherin, gehört in die Schule und in die Schulleitung, das ist ein unbestreitbarer Satz.»

Dass es Frauen bis zu diesem Zeitpunkt nicht gestattet war, eine Funktion in der Schulkommission zu übernehmen, schiebt Gobat auf die Männerdomäne: «Es lässt sich nur dadurch erklären, dass der Mann, der das Privileg der Gesetzmacherei in Anspruch nahm, nur an sich gedacht und die bessere Hälfte der Menschheit einfach ignoriert hat.» Gobat versuchte schon zu einem früheren Zeitpunkt, Frauen in Schulkommissionen zu integrieren. Damals lehnte der Regierungsrat die Vorlage jedoch ab.

Ein Jahr später, im Jahr 1900, gab es dann eine Volksabstimmung zum «Gesetz über die Wählbarkeit von Frauen als Mitglieder von Schulkommissionen». Dieses wurde mit 71,1 Prozent abgelehnt. Ab diesem Zeitpunkt sollte es noch 71 Jahre dauern, bis das Frauenstimmrecht schliesslich eingeführt wurde.

Inserate

Gesucht

Im der Zeitung vom 6. September 1899 sind auch zahlreiche Inserate zu finden. Gesucht wurde unter anderem: «Eine tüchtige, junge Magd, die gut bürgerlich kochen kann und den Hausdienst versteht. Lohn 30 Franken monatlich. Eintritt erste Woche im September.»

Ausserdem wurden in der Zeitung freie Zimmer angepriesen: «Zu vermieten: Auf 11. November oder nach Übereinkunft auch früher in unserem Hause an der Marktgasse (Thun), 3-4 Wohnungen mit 2-6 Zimmern..» Und auch jemand der sein Portemonnaie verlor, inserierte in der Ausgabe: «Verloren am Sonntag von Pension Itten (Thun) bis in die Stadt, ein Portemonnaie mit etwas Inhalt. Gegen Erkenntlichkeit abzugeben im Bureau des Blattes.»

Die beste Medizin

Zudem warb ein Berner Arzt für ein Medikament eines Deutschen Mediziners: «Obschon ich eigentlich gegen die Unzahl neuer Präparate bin, hatte ich doch einmal in einem verzweifelten Fall, wo ich kaum noch wusste, was verordenen, Dr. Hommels Hämatogen verschrieben. Der Erfolg war ein überraschend günstiger. Ich schätze das Hämatogen sehr und verordne es bei verschiedenen Magen- und Darmaffektionen, sowie bei allgemeinen Schwächezuständen. Nach meinen Erfahrungen wirkt es bei Frauen und jungen Mädchen besonders Gut.»



Das Projekt wurde von der Uni Bern in Zusammenarbeit mit dem Verein Zeitungsdigitalisierung, der Schweizer Nationalbibliothek und den Berner Oberlandmedien realisiert. Bei den neu digitalisierten Zeitungen handelt es sich um den «Täglichen Anzeiger für Thun und das Berner Oberland», der von den Anfängen des 19. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts elektronisch erfasst wurde. Hier gelangen Sie direkt zu den historischen Ausgaben.

(rc)