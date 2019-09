Rätsel um mysteriösen Blumengarten im Wald

Die Einwohner von Kirchberg und Rüdtligen-Alchenflüh BE rätseln derzeit über ein geheimnisvolles Blumenfeld im einem Waldstück ihrer Gemeinde. Auf Facebook kursieren diverse Fotos und Theorien darüber, worum es sich dabei handeln könnte. «Um was handelt es sich dabei, ein Grab?», fragt ein User. «Vielleicht von einer Waldspielgruppe?», kommentiert eine andere Userin das Foto. Das geheimnissvolle Blumenbeet mitten im dunklen Walddickicht verzaubert die Betrachter – wirft aber auch Fragen auf.

Kein Grab, sondern...

20 Minuten hat sich auf Spurensuche begeben und wurde fündig: Das kleine Blumenbeet mitten im Wald ist weder ein mysteriöses Grab noch das Werk einer Waldspielgruppe, sondern der Schrebergarten von Hanni Schöni aus Alchenflüh. «15 Jahre lang hatte ich einen Schrebergarten auf Gemeindeboden», erzählt sie, «dann wurde das Land verkauft und ich hatte keinen Garten mehr».

Sie habe aber nicht mit ihrer Leidenschaft, dem Gärtnern, aufhören wollen und habe sich deshalb im Wald einen kleinen Garten angelegt. Laut Schöni wurde dies vom ehemaligen Gemeindepräsidenten abgesegnet. Seit knapp vier Jahren nun hat die 75-Jährige das Gärtchen und pflegt es regelmässig. «Ab und zu wird mir auch etwas gestohlen», erzählt Schöni, «aber wenn die Leute die Blumen woanders wieder setzen, stört es mich nicht so sehr».

«Nicht erlaubt»

Doch ist so ein Schrebergarten mitten im Wald überhaupt legal? Laut Henri Neuhaus vom Berner Amt für Wald ist ein Garten im Wald «weder explizit erlaubt, noch explizit verboten». Nicht jeder könne aber einfach so in einen Wald gehen und irgendetwas anpflanzen. Laut dem Waldgesetz des Bundes sind Nutzungen, welche die Funktionen oder Bewirtschaftung des Waldes gefährden oder beeinträchtigen, unzulässig. «Das ist jedoch ein weiter Begriff», so Neuhaus.

Dauerhaft einen Garten im Wald anzulegen, ist laut Neuhaus eher nicht erlaubt. Bei Gedenkstätten könne man hingegen ein Auge zudrücken, sofern diese nicht von Dauer sei und kein allzu grosses Ausmass annehme. Allzu häufig müssen sich die Behörden mit dieser Frage ohnehin nicht herumschlagen. Neuhaus: «Einen Garten mitten im Wald sieht man nur selten.»

