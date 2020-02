Was ist denn mit diesem Wasserfall los?

Vergangene Woche schien es, als ob in Lauterbrunnen BE physikalische Gesetze ausser Kraft gesetzt worden wären. Das Wasser des Staubbachfalls stürzte nämlich nicht wie sonst hinab ins Tal, sondern stieg hoch in den Himmel.

Der Berner Oberländer Hansueli Hehlen hat dieses ungewöhnliche Verhalten des Wasserfalls beobachtet – «der Staubbachfall ging einfach ‹obsi›», erzählt er. Schnell war für Hehlen klar, was hinter dem kuriosen Phänomen steckte: Der heftige Wind – Böen vom Sturmtief Sabine – hatte das Wasser derart verblasen, dass es nicht die Fluh hinabfallen konnte.

«Eine Seltenheit»

Mit dem Handy konnte Hansueli Hehlen schliesslich diese verkehrte Welt im Lauterbrunnental auf Video festhalten. Laut der lokalen «Jungfrauzeitung» ist es normal, dass sich das Wasser schimmernd über das Tal verteilt. Wegen der regelmässig auftretenden Thermik in der dortigen Region wird das Wasser nämlich öfters in alle Richtungen verstäub. Diese Erscheinung gibt dem Wasserfall auch seinen Namen. Dass es das Wasser «z'underobsi» gen Himmel luftet, sei hingegen eine Seltenheit.





(miw)