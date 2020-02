Feuerwehr macht Autos platt und ärgert Passanten

Die Fläche rund um den Bahnhof Sitten soll aufgemöbelt werden. In den nächsten Monaten entstehen dort, wo sich heute ein verwilderter Parkplatz befindet, Wohnungen, Gewerberäume, Geschäfte und gar eine Konzerthalle.

Am Donnerstagnachmittag fuhr nun erstmals ein Bagger auf dem Areal vor. Passanten beobachteten in der Folge, wie die Baumaschine parkierte Autos dem Boden gleichmachte. So filmte ein Leser-Reporter etwa, wie eine Baggerschaufel das Dach eines Peugeots eindrückte, bevor der Wagen achtlos über eine Mauer gekippt wurde.

Für den Beobachter war klar: Autos, die nicht rechtzeitig weggefahren wurden, sind hier – mir nichts, dir nichts – dem Erdboden gleichgemacht worden. «Ich verstehe nicht, wieso man nicht den Abschleppdienst gerufen hat», ärgert sich der Leser-Reporter. «Man hätte die PWs sicher weiterverwenden oder verwerten können.»

Entwarnung: Alles nur Show!

20 Minuten ist der Sache nachgegangen – und kann die erzürnten Beobachter beruhigen. Auf dem Grundstück in Bahnhofsnähe fand am Donnerstag eine Übung der lokalen Feuerwehr statt. Damit die Einsatzkräfte möglichst realitätsnah den Ernstfall proben konnten, hat man am Cours de la Gare am Nachmittag mit der Nachbildung einer heftigen Unfallsituation begonnen. «Die Autos, die wir für die Übung verwendeten, waren bereits beschädigt und wurden uns zur Verfügung gestellt», sagt David Vaquin, Sittens Feuerwehrkommandant. Am Abend hätten dann die Feuerwehrleute trotz stürmischen Bedingungen geübt, verletzte Personen aus Autowracks zu bergen.

Laut Feuerwehrkommandant Vaquin ist am Cours de la Gare in Sitten also alles mit rechten Dingen zu- und hergegangen; niemand habe sich also aufzuregen. Wann die Bagger für die bevorstehenden Bauarbeiten vor Ort auffahren, ist derzeit noch unklar. Bei den Bauherren heisst es, man warte noch auf die Starterlaubnis.

(km/ miw)