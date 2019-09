Was macht dieser Bagger mitten im Thunersee?

Bei einem Spaziergang am Mittwochnachmittag am Thunersee rieb sich ein Leser-Reporter die Augen: Mitten im Wasser, in der Nähe des Bonstettenparks, erblickte er einen eingesunkenen Bagger. «War es ein Unfall?», fragt er sich.

Auch bei der Berner Kantonspolizei ging kurz vor 14 Uhr die Meldung ein, dass ein Bagger im See feststecke. «Nach unseren Abklärungen ist der Bagger für Arbeiten im Wasser eingesetzt worden und ist auch für solche Arbeiten geeignet», sagte Sprecher Christoph Gnägi dem «Thuner Tagblatt». Der Motor des Fahrzeugs habe versagt, weshalb es stecken geblieben sei und nicht mehr habe hinausfahren können.

Die ausgerückte Seepolizei prüfte unter anderem, ob Flüssigkeiten ausgelaufen sind. Dabei sei keine Gefahr für die Umwelt festgestellt worden, so Gnägi weiter. Verletzt worden sei ebenfalls niemand. Der Bagger werde am Donnerstag geborgen.



(sul)