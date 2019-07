Was passiert mit Herz einer obduzierten Leiche?

Eigentlich nur Rechtsmediziner oder Leichen, die eines mysteriösen oder unnatürlichen Todes gestorben sind, haben Zugang zu den Obduktionssälen der Berner Rechtsmedizin im Länggassquartier. Besuchern wird aus ethischen und datenschutzrechtlichen Gründen der Zutritt verweigert.

Nun, am Dienstagabend, nimmt das Schweizer Fernsehen die Zuschauer mit an die dortigen Seziertische. Um 20.05, im Anschluss an den SRF-Sommerkrimi «Der Kommissar und das Meer», schaut Moderator Michel Birri dem Berner Rechtsmediziner Christian Jackowski über die Schulter.

Scharfe Messer, mit denen Menschen aufgeschnitten, und Scheren, mit denen Organe feinsäuberlich seziert werden, sind im Beitrag zu sehen. Auch das Zerlegen eines Schweineherzens wird den Zuschauern nicht vorenthalten – der Moderator darf dabei gleich selber Hand anlegen.

Während er staunt und schnippelt, kommen Birri so einige Fragen zur Arbeit von Professor Jackowski in den Sinn: «Was passiert eigentlich mit dem obduzierten Herzen eines Menschen?», will der Moderator etwa wissen. Der Rechtsmedizinier versichert, dass, sobald die Untersuchungen abgeschlossen und die Todesursache herausgefunden worden ist, sämtliche Organe wieder zurück in den Leichnam gehen.

Weitere Fragen und Antworten rund um die Rechtsmedizin gibt es am Dienstagabend, 23. Juli 2019, um 20.05 Uhr, auf SRF1

(miw)