Uber Eats startet in Bern mit Anlaufschwierigkeiten

In der Stadt Bern gibt es seit Donnerstag einen neuen Lieferdienst: Uber Eats ist nun auch in der Stadt Bern verfügbar. Der Food-Delivery-Service liefert bisher in 9 Städten, unter anderem auch in Zürich, Basel und Genf. Das System der Uber-Eats-App ist einfach zu verstehen: Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten gibt es keine Mindestbestellung und die Liefergebühr beträgt bei jedem der aktuell 20 Partner-Restaurants 4.90 Franken. Die Kuriere liefern das Essen mit dem Velo oder dem Roller dorthin, wo sich der Nutzer gerade befindet. «In den nächsten Wochen wollen wir neue Partnerschaften mit Restaurants in Bern abschliessen und unser Liefergebiet schrittweise erweitern», erklärt Kamilla Lambotte, General Managerin von Uber Eats Schweiz.

Kassensturz-Kritik



Der Lieferdienst Uber Eats stand im vergangenen Dezember in der Kritik. Die SRF-Sendung Kassensturz warf dem Unternehmen unfaire Arbeitsbedingungen vor. Kassensturz kritisierte, dass Uber Eats seine Kuriere als «selbständige Partner von Uber» anstelle. Deswegen bezahle das Unternehmen seinen Fahrern unter anderem auch keine AHV-Beiträge. Ob die Kuriere nun «angestellt» oder doch «selbständig» sind, ist noch nicht endgültig geklärt: Diesbezüglich ist noch ein Gerichtsurteil hängig. «Viele Menschen wollen heutzutage selber entscheiden, wann und wie lange sie arbeiten wollen. Plattformen wie Uber bieten ihnen genau diese Flexibilität», sagt Uber-Sprecherin Luisa Elster im Streitgespräch mit Kassensturz.

Der Test von 20 Minuten

20 Minuten hat den Test gemacht und am Donnerstagmittag bei vier Restaurants Essen über Uber Eats bestellt. In drei von vier Fällen kam das Essen nicht zur angegebenen Lieferzeit an. Trotzdem hält das Unternehmen sein Versprechen, dass die Lieferungen durchschnittlich in unter dreissig Minuten beim Kunden ankommen sollten. Einziger Wermutstropfen: Bei der einen Bestellung ging ein Grossteil der Lieferung vergessen. «Bei Problemen mit einer Bestellung können Nutzer jederzeit über die Hilfe-Funktion in der App Kontakt mit dem Kundendienst aufnehmen», erklärt Martin Reichlin, Managing Partner von Uber Eats.

Dieser bedauert, dass nicht die ganze Bestellung beim Kunden ankam: «Die Restaurant-Partner sind verpflichtet, die Bestellungen vorzubereiten und vollständig und verpackt an den Kurier zu übergeben», erklärt Reichlin. Falls etwas vergessen gehe, würden die fehlenden Produkte auch zurückerstattet. «Im vorliegenden Fall hat das Restaurant versucht, einen Fehler wiedergutzumachen und das fehlende Essen mit einem Taxi nachgeliefert.» Der Restaurant-Partner habe «sehr kundenorientiert» gehandelt.

Salat von Dean & David

Angegebene Lieferzeit: 10 bis 20 MinutenEffektive Lieferzeit: 20 MinutenBestellung: Salat, Apfelkuchen, Smoothie, ApfelschorleKosten: 41.10 FrankenLieferkosten: 4.90 FrankenZustand des Essens: Der Salat war knackig und wirkte frisch, der Kuchen ebenso. Das ganze Menü war besonders durchdacht verpackt.

Torta de Carne von Bigote Verde

Angegebene Lieferzeit: 10 bis 20 MinutenEffektive Lieferzeit: 29 MinutenBestellung: Torta de Carne, Coca-ColaKosten: 24.50 FrankenLieferkosten: 4.90 FrankenZustand des Essens: Die Portion war grosszügig bemessen und das Essen angenehm warm beim eintreffen. Die beiliegenden Saucen ermöglichten das Menü nach eigenem Geschmack zu würzen.

Sushi von Japigo

Angegebene Lieferzeit: 10 bis 20 MinutenEffektive Lieferzeit: 28 Minuten + 1 Stunde 30 MinutenBestellung: Sushi, Surimi, Hosomaki, NigriKosten: 34.20 FrankenLieferkosten: 4.90 FrankenZustand des Essens: Nach 28 Minuten kam die Lieferung an, jedoch nur mit einem Bruchteil der Bestellung. Nach einem Telefonat mit dem Restaurant wurde das Essen mit dem Taxi nachgeliefert. Bis die zweite Bestellung ankam, dauerte es jedoch ganze eineinhalb Stunden. Die Qualität der Speisen vermochte dafür zu überzeugen.

Schnipo vom Ristorante Roseto

Angegebene Lieferzeit: 10 bis 20 MinutenEffektive Lieferzeit: 32 MinutenBestellung: Schnitzel mit Pommes Frites, Grüner Salat, EisteeKosten: 29 FrankenLieferkosten: 4.90 FrankenZustand des Essens:Das Schnitzel war okay. Leider fehlten Ketchup und Zitrone. Die Pommes waren pampig, weil das Essen in Plastiksäcken geliefert wurde, darin bildete sich Kondenswasser.

(rc)