Feuerwehr probt den Ernstfall im Tunnel

Wenn es in einem Eisenbahntunnel brennt, zählt jede Sekunde. Die Einsatzkräfte vor Ort müssen dann genau wissen, was zu tun ist – die Vorgehensweise kann schliesslich über Leben und Tod der Passagiere und des Zugpersonals entscheiden. So probte am Mittwoch die Berufsfeuerwehr der Stadt Bern im alten Hondrichtunnel im Berner Oberland den Ausnahmezustand.

Ein Zug wurde hierzu im Tunnel abgestellt, lebensechte Puppen stellten die gefährdeten Passagiere dar. Der Tunnel war mit dickem Rauch gefüllt, ein Feuer wurde mittels umweltverträglicher Gasbefeuerungsanlage entfacht und maschinell gesteuert. Mit Gasmasken und vereinten Kräften kämpften die Feuerwehrleute so gegen den Brand im Tunnel an und wappneten sich so für einen Ernstfall, der hoffentlich nie eintreten wird.

(miw)