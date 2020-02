Notmotor sprangt nicht an – drei Personen evakuiert

Die Seilbahn Chalais-Vercorin im Wallis erlitt am Dienstagabend eine technische Panne. Drei Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einer der steckengebliebenen Gondeln. Aufgrund der rasch einbrechenden Dunkelheit mussten die Betreiber der Seilbahn nun schnellstmöglich handeln. Sie entschieden sich so für eine Bergung der eingeschlossenen Passagiere mit einem Hubschrauber der Air Glacier.

Umfrage Fahren Sie gerne Gondeli? Ja!

Solange es windstill ist und es keine technischen Probleme gibt, schon.

Ich habe immer ein mulmiges Gefühl.

Nein, ich steige in keine Gondel ein.

«Es war eine technische Panne»

Diese spektakuläre Rettungsaktion wurde von einem Leser-Reporter auf Video festgehalten. Auf dem Video sieht man, wie die Passagiere an einem Seil vom Helikopter abtransportiert werden. «Sie wurden alle einzeln von der Gondel in Sicherheit gebracht», so Frédéric Glassey, Direktor der Seilbahn Chalais-Vercorin.

Mittlerweile weiss er auch mehr über die Hintergründe des Vorfalls: «Es war eine technische Panne. Die Störung ereignete sich beim Motoranlasser.» Normalerweise sollte bei einem technischen Defekt an der Anlage der Notmotor anspringen. «Aufgrund dieser Störung sprang der Notmotor jedoch ebenfalls nicht an», erklärt Glassey.

Betrieb wird weitergeführt

Der Betrieb wurde am Mittwoch gegen 13 Uhr wieder aufgenommen. «Wir haben am Mittwochmorgen für die Menschen Ersatzbusse bereitgestellt», erzählt Glassey.

(km)