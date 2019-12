Weihnachten geht auch im Postauto

Statt Gelb dominieren Grün und Rot: Im Grossraum Bern fährt derzeit ein Weihnachtspostauto umher. «So fängt der Tag gut an», schreibt eine Leser-Reporterin die im Weihnachtsposchi zur Arbeit nach Bern pendelte. «Leider hab ich das toll geschmückte Fahrzeug seitdem nicht mehr gesehen.»

Die Post klärt auf: «Das Postauto ist im ganzen Raum Bern auf verschiedenen Linien unterwegs», so Sprecher Urs Bloch. Das Postauto sei seit dem 28. November unterwegs und fahre in dieser Form bis nach Weihnachten. Danach werde die Dekoration wieder entfernt. «Selbstverständlich haben wir beim Anbringen der Dekoration darauf geachtet, dass sich die Fahrgäste weiterhin gut an den Haltestangen halten können.» Das Weihnachtspostauto käme bei den Fahrgästen gut an.

Seid auch ihr Fan von Weihnachtsdeko? schickt uns Fotos von euren Kreationen. Egal ob Zuhause, im Büro oder zum Beispiel im Auto. 20 Minuten will sehen, wie es bei euch weihnachtet.

Lade hier dein Bild hoch! (funktioniert nur auf der App)

Dieses «Poschi» ist voll mit Weihnachtsschmuck

(cho)