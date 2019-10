Kollektiv «Rosa Bonheur» besetzt Einfamilienhaus

Nachdem das ehemalige Altersheim in Zollikofen am Donnerstag geräumt worden war, wurde in der Nacht darauf ein anderes Haus in Bern besetzt. Das Kollektiv nennt sich Rosa Bonheur und will sich nach eigenen Angaben gegen «Luxussanierungen und überteuerte Betonbauten» wehren. Das besetzte Haus befindet sich im Osten von Bern, gleich neben einer Neubausiedlung an der Bitziusstrasse.

Die Eigentümerin des Einfamilienhauses, eine Privatperson, wusste bis am Freitagmorgen nichts von der Besetzung. Gegenüber der Zeitung «Bund» sagte sie, dass ihr Haus nicht leer stehe und das Gebäude unterhalten werde. Dem widersprechen die Besetzer des Hauses. Die letzte Person, die an dieser Adresse wohnte, verstarb bereits Anfang der 90er-Jahre.

Das Kollektiv hat auf Instagram bereits einige Aktivitäten für die nächsten Tage veröffentlicht. Unter anderem stehen ein gemeinsames Essen, Gartenarbeiten und eine Ideenwerkstatt auf dem Programm.

