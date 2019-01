Welcher Bauarbeiter lügt hier?

2014: In einem Stollen im Berner Oberland wird gearbeitet; untertags graben sich die Arbeiter mit Muskelkraft und Maschine durch die Erde. Doch dann muss im Tunnel ein Stück Fels gesprengt werden. Vier Ladungen sind platziert, doch nicht alle Sprengsätze explodieren auf Anhieb.

Was dann nach dieser misslungenen Detonation geschieht, ist bis heute nicht vollständig ans Tageslicht gekommen – erst jetzt wird das Vorgefallene nämlich vor dem Thuner Regionalgericht genau rekonstruiert. Denn einer der anwesenden Bauarbeiter klagt, er habe sich bei der zweiten Sprengung noch im Tunnel befunden. Gerade als er einen Gabelstapler vor der Explosion in Sicherheit bringen wollte, sei diese detoniert. Laut Strafbefehl ist er durch die freigesetzte Energie in der Fahrerkabine nach vorne geschleudert worden. Bis heute habe der Bauarbeiter deswegen Schmerzen am Rücken und am Kopf, leide unter Tinnitus und nehme psychologische Hilfe in Anspruch.

Wurde der Verletzte zum Schweigen gezwungen?

Besonders hart soll ihn zudem getroffen haben, dass er den Unfall zu vertuschen hatte: Denn als der Verletzte aus dem Tunnel kam, wollte er sich laut seiner Aussage bei der Staatsanwaltschaft zu einem Arzt begeben. Doch dies durfte er nicht, weil der Vorarbeiter ihm drohte, bei der Meldung eines Unfalls nie wieder einen Job zu finden.

Rund zwei Jahre hielt er das Ganze geheim. 2016 meldete sich der Mann laut «Jungfrauzeitung» schliesslich bei der Staatsanwaltschaft und schilderte seine Version des Vorgefallenen – ein Strafbefehl wurde ausgestellt.

Unterschiedliche Versionen vor Gericht

So wurden auch die anderen damals anwesenden Kollegen des Klägers in den Prozess einbezogen. Der vorgesetzte Vorarbeiter bestreitet die Schilderungen seines Mitarbeiters: Man musste zwar eine Nachsprengung durchführen, doch es sei zu diesem Zeitpunkt niemand mehr im Tunnel gewesen. Auch der damalige Baustellenchef hegt Zweifel am Geschilderten. Er sehe keinen Grund, weshalb sich ein Gabelstapler im Tunnel hätte befinden sollen. Und auch die vom Verletzten beschriebene immense Druckwelle kann der Chef nicht nachvollziehen.

Nun steht Aussage gegen Aussage. Doch das Beweisverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Einen Zeugen will das Gericht noch sehen. Dieser soll heute Donnerstag nun in Thun befragt werden. Danach will die Thuner Richterin beurteilen, ob das Rätsel um den Vorfall, der sich 2014 untertags abspielte, nun, neun Jahre später, noch gelöst werden kann.

(miw)