Wem gehört dieser Elch?

Der einsame Elch sass ganz verloren im Fahrgastraum zwischen den Querbänken in der S23. Am Endbahnhof Langenthal nahm ein Lokführer der SBB am Dienstag um 20.15 Uhr das Plüschtier in seine Obhut. «Ich werde selber bald Vater und kann verstehen, wie sich ein Kind fühlt, das sein geliebtes Stofftier verloren hat», sagt der Finder.

Nun muss der Elch zu seinem Besitzer zurückfinden. Gemäss dem Lokführer muss dieser irgendwo zwischen Baden AG und Langenthal ein- und ausgestiegen sein. Dem Lokführer liegt das Auffinden des Besitzers sehr am Herzen: «Eigentlich hätte ich das Stofftier im Fundbüro abgeben müssen. Das war mir aber dann zu riskant, da dort Gegenstände häufig in der Masse untergehen.»

Der Elch ist in guten Händen

Das Plüschtier ist aber nicht allein: «Bis der Besitzer gefunden wird, nehme ich den kleinen Elch auf meine nächsten Zugfahrten mit, damit er sich nicht ganz so allein fühlt.» Der Reisegefährte ist stets ganz vorne im Zug mit dabei und hat bestimmt die beste Sicht aller Pendler. Vielleicht erspäht der Elch ja seinen geliebten Besitzer.

Ihre Hilfe ist gefragt: Sie können sich unter redaktion.bern@20minuten.ch oder der Nummer 031 384 84 20 melden.





