Weniger Besucher nach Unfall in Trampolinhalle

Am Freitag veröffentlichte die Berner Polizei eine traurige Mitteilung, die die Schweiz erschütterte: Ein 13-jähriges Mädchen sei fünf Tage nach einem schweren Unfall in einer Belper Trampolinhalle im Spital gestorben. Aktuell laufen Ermittlungen zum Vorfall. Es soll genau geklärt werden, wie sich die Jugendliche, die mit einer Kollegin in der Trampolinhalle unterwegs war, derart schwer verletzen konnte.

Die Betreiber der Halle sind tief betroffen, haben aber trotz des Unfalls weiter geöffnet: «Wir glauben, dass es niemandem dient, wenn die Halle geschlossen bleiben würde», sagte der Betreiber nach dem Vorfall zu 20 Minuten. Es gebe hunderte Kunden, die herkommen und Spass haben wollen, heisst es.

Weniger Besucher als gewöhnlich

Doch das Freizeitangebot in Belp wird derzeit nicht besonders rege genutzt; die Leute scheinen die Halle seit dem Bekanntwerden des Todesfalls eher zu meiden. Denn: Laut Tracking von Google Analytics wird die Halle jetzt weniger besucht als gewöhnlich. Die Live-Messung zeigte am Sonntagnachmittag rund die Hälfte der üblichen Belegung an. Teilweise steigt die gemessene Besuchszahl auf «mässig besucht».

Hallenbetreiber arbeiteten an «sicherheitstechnischen Normen»

Der Unfall soll laut ersten Erkenntnissen der Verantwortlichen und der Polizei gar nicht auf dem Trampolin, sondern auf einer Matte nebenan geschehen sein. Man will in den kommenden Tagen weiter informieren.

Vor fast genau einem Jahr schlossen die Belper Betreiber sich mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung zusammen. Mit anderen Hallen-Inhabern bestätigten sie, für einen fortschrittlichen Sicherheitsstandart zu arbeiten. In einer Medienmitteilung des BFU hiess es im Februar 2019: «Sicherheitstechnische Normen gibt es bisher nur für Spielplätze und andere Sportanlagen. Diese sind auf Trampolinparks und Sprunganlagen nicht anwendbar. Eine europäische Normenkommission ist daran, diese Lücke zu füllen.» Unter Mitarbeit der BFU als Schweizer Vertreterin würden solche Normen erarbeitet werden. «Wann sie in Kraft treten, ist noch unbekannt», hiess es damals.

Indem sich die Schweizer Hallenbetreiber auf freiwilliger Basis bereits mit denselben Sicherheitsfragen beschäftigt hätten, seien sie der aktuellen Entwicklung in der Schweiz bereits einen Schritt voraus. Doch der Unfall mit Todesfolge konnte trotz allem nicht verhindert werden.

(miw)