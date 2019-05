Wenn Parkieren gegen den Strich geht

«Wie blöd muss man sein, so zu parkieren?», fragt ein aufgebrachter Leser-Reporter. Als der Mann am Samstagmorgen beim Bahnhof Herzogenbuchsee parkieren wollte, kam ihm ein roter Sportwagen in die Quere: «Weil dieser Autofahrer seinen Flitzer entgegen den Parkfelder positioniert hatte, musste ich einen anderen Parkplatz suchen.» Dabei sei er in Eile gewesen, da er den Zug erwischen musste.

Was den Leser-Reporter besonders wütend macht: «Als ich am Nachmittag zurückkam, stand das Auto noch immer dort – noch immer falsch parkiert, wohlverstanden.» Ob der Parksünder gebüsst wurde oder sonstige Konsequenzen tragen musste, ist nicht bekannt.

