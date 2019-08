Wenn ein 5er-Schnitt fürs Schnuppern nicht reicht

Der 13-jährige Leo* ist in der 8. Klasse. Die Noten des Berner Sekundarschülers sind konstant gut – 5 in Mathe, 5 in Deutsch stehen in seinem letzten Zeugnis. Lediglich die Englischnote ist beim Übertritt in die Oberstufe von einer fortdauernden 5,5 auf eine 4,5 gesunken.

Wegen dieser Benotung darf der Teenager nun nicht als Informatiker schnuppern gehen: «Ihre Schulnoten im Hauptfach Englisch sind momentan nicht ausreichend», steht so in der Antwortmail auf eine Bewerbung für ein zweitägiges Schnupper-Praktikum. Aus diesem Grund könne man ihn für die Schnupperlehre leider nicht einladen, heisst es in der Absage von Login – der Bildungsplattform der Schweizer ÖV-Betriebe – weiter.

«Ist das wirklich Ihr Ernst?»

Leo und seine Familie fühlen vor den Kopf gestossen. Diese «krasse Selektion» sei für einen Teenager, der den ersten Schritte in der Berufswelt mache, alles andere als förderlich, meint die Mutter, eine Psychologin. «Die Message des Lehrbetriebs ist klar: ‹Du genügst nicht, du reichst nicht›.»

So meldete sich die Bernerin gleich selber beim Team «Lernende Selektion» von Login. «Ist das wirklich Ihr Ernst?», fragt sie in einer Mail. «Die Lehrbetriebe beklagen sich, dass zu viele Schüler auf das Gymnasium gehen, aber wenn der gleiche Notenschnitt für eine Schnupperstelle verlangt wird wie fürs Gymnasium, wohin soll das führen?»

Man fälle hier zudem einen Entscheid, ohne die vorherigen Noten des Jungen nur im Leisesten zu beachten. Unbegreiflich für die Mutter: «Im Leben von Menschen kann es durchaus zu Schwankungen kommen, gerade auch bei einem Übertritt in eine Oberstufe.»

Gegenüber 20 Minuten nimmt man bei Login Stellung: «Der erforderliche Notenschnitt liegt auf Sekundarstufe im Fach Englisch bei einer 4,8. Primarschul-Zeugnisse können nicht berücksichtigt werden, weil die Zeit zwischen Primarschule und Lehrbeginn zu gross ist», sagt Mediensprecherin Bettina Huber.

«Wichtiger wäre, zu motivieren»

«Eigentlich ist eine Schnupperlehre dazu da, das Potential und die Persönlichkeit eines Interessenten richtig einzuschätzen», sagt Serge Frech, Geschäftsführer des Verbandes ICT Berufsbildung Schweiz, der für die IT-Ausbildung verantwortlich ist. In dieser Branche, in der aktuell ein grosser Fachkräftemangel herrsche, wäre es seiner Meinung nach wichtig, Interessierte zu motivieren. «Derzeit hat es aber leider viel zu wenig Ausbildungsplätze. So können die Lehrbetriebe streng selektieren. Nur die Besten der Besten werden deswegen beachtet», sagt Frech.

«Wir können selektieren»

Und genau das bestätigt Bettina Huber von Login. Der Lehrberuf Informatiker sei sehr beliebt, «pro ausgeschriebene Lehrstelle erhalten wir rund 20 Bewerbungen.» Die grosse Nachfrage erlaube es Login, aus der Masse die Besten auszuwählen.

Zu früh aufgeben solle man deshalb auf keinen Fall, findet Serge Frech von der ICT Berufsbildung: «Es ist wie im richtigen Berufsleben, es braucht mehrere Anläufe.»

Und was meint Leo? Der Teenager hat derzeit keine Lust, sich weiter um eine IT-Schnupperstelle zu kümmern. So will er sich im Herbst nun während zwei Tagen als Landschaftsgärtner versuchen – und gleichzeitig fleissig für die Aufnahme ins Gymnasium ackern.

*Name geändert





(miw)