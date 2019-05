Diese Notfalltüren gehen auf die falsche Seite auf

Ein Brand im Klassenzimmer oder ein Schüler, der ausrastet: Kommt es in einem Schulhaus zu einem Ernstfall, muss die Evakuierung schnell von statten gehen. Mit Hilfe jederzeit rasch und sicher benutzbarer Fluchtwegen sollen zudem Panik und Hysterie verhindert werden.

Um Leben zu retten, regeln die in der Schweiz verbindlichen VKF-Brandschutzvorrichtungen klipp und klar, wie eine Fluchtwegtüre eingebaut werden muss. Halten sich in einem öffentlichen Raum mehr als 20 Personen auf, müssen Türen «jederzeit in Fluchtrichtung ohne Hilfsmittel rasch geöffnet werden können.» Nur so kann der Ausgang in weniger als einer Sekunde – wie ebenfalls vorgeschrieben – geöffnet werden.

Berner Schule missachtet überlebenswichtige Norm

An der Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule BFF in der Stadt Bern sind die Türen auf dem Fluchtweg für über hundert Schüler jedoch falsch herum angebracht worden. Die Glastüren im Erdgeschoss der Kappellenstrasse 6, die als einzige Notausgänge dienen, gehen auf die falsche Seite – also nach innen – auf.

Ein Schüler, der zuvor auf dem Bau gearbeitet hatte, bemerkte diese «gefährliche Fehlkonstruktion» und meldete seine Beobachtung einem Lehrer. Doch er stiess laut eigenen Angaben auf taube Ohren. «Die Schule sei im Bild, sagte man mir», erzählt der Schüler. Einen Umbau würde man derzeit nicht in Betracht ziehen – schliesslich sei in der Vergangenheit nichts passiert. Der Schüler ist verärgert: «Unsere Sicherheit wird hier nicht ernst genommen.» Auch ein auf Notausgänge spezialisierter Berner Schreiner meint: «Äusserst gefährlich! Nur wenn schon fünf Leute von innen gegen aussen drängen, lässt sich die Tür nicht mehr öffnen und der Fluchtweg ist blockiert.»

Bei der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen wagt man keine Ferndiagnose. Jedoch hält Michael Binz, Geschäftsbereichleiter Brandschutz, fest: «Bei Neubauten ist die Einhaltung der VKF-Brandschutzvorschriften gesetzliche Pflicht. Bestehende Bauten sind verhältnismässig an die geltenden Vorschriften anzupassen, wenn die Gefahr für Personen besonders gross ist.» Ob eine besonders grosse Gefahr vorhanden ist, wird objektspezifisch durch die zuständigen Stellen beurteilt.

Die Schule nimmt Stellung

Bei der BFF im Monbijou-Quartier wurde die Situation beurteilt. Man will die potentielle Gefahr so rasch als möglich bannen. «Die Thematik der nach innen öffnenden Fluchttüren an der Kapellenstrasse 6 ist uns bekannt und auch bereits im Jahresunterhaltsprogramm aufgenommen», sagt Christian Dietisheim der BFF Bern. Als kantonale Berufsschule sei man für die Umsetzung solcher Massnahmen auf das Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG) des Kantons Bern angewiesen – «die Massnahmen lassen sich dementsprechend nicht von heute auf morgen umsetzen», moniert die Schule.

Doch habe man die Situation sonst im Griff: «Wir haben für jedes Gebäude einen umfangreichen Flucht- und Rettungsplan umgesetzt und werden in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Bern entsprechende Übungen durchführen.»

(miw)