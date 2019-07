Was macht dieses pinke Häuschen in den Bergen?

«Es war wohl mein risikoreichstes Projekt», sagt die Künstlerin Barbara Kiener (40). In der Nacht auf Donnerstag stieg die Berner Oberländerin in Grindelwald BE mit einem kleinen Aktionsteam den Berg hinauf in Richtung Oberer Grindelwaldgletscher. Eine gefährliche Angelegenheit, denn der Aufstieg über eine 160 Meter lange Holztreppe wurde bereits 2014 geschlossen und birgt heute einige Gefahren. Doch die Truppe hatte ein klares Ziel: Am Helischopf wollte sie ein kleines Kiosk-Häuschen mit knalliger Farbe bemalen. Eine Bewilligung dafür hatte sie nicht.

Was soll die Aktion? «Dieser Zeitzeuge im öffentlichen Raum gilt für mich als Symbol für das Nichtstun gegen den Klimawandel», sagt die Künstlerin. Noch vor 20 Jahren habe man von diesem Kiosk aus den berühmte Grindelwaldgletscher bestaunen können. Inzwischen habe sich das Eis so weit zurückgezogen, dass es sogar vom Eingang der Gletscherschlucht kaum noch zu sehen sei.

Barabara Kiener wohnt selber in der Region und bedauert den Rückgang des Gletschers. Mit der Kunstaktion will sie die Bevölkerung auf diese Thematik aufmerksam machen: «Es ist, als hätte ich mit einem Leuchtstift etwas markiert, das nicht vergessen werden darf.»

«Kunst soll Grenzen überschreiten»

Dass sie über keine Genehmigung verfügte, hielt die Künstlerin nicht von ihrer Aktion ab: «Kunst soll Grenzen überschreiten. Nur so können Grenzen bewegt werden», sagt Kiener dazu. Weil der Weg zum Berg für Unbefugte gesperrt ist, mussten sie und ihr Team in der Nacht aufsteigen: «Es war eine riesige Herausforderung und es gab grosse klettertechnische Hürden zu überwinden.» Sie und ihr Team wurden beim Auf- und Abstieg professionell unterstützt, um das Risiko so klein wie möglich zu halten. Dabei hatten die Teilnehmer auch einiges zu tragen:«Insgesamt 60 Liter Farbe wurden von uns den Berg hochgeschleppt», erzählt Kiener.

Aussergewöhnliche Projekte

Die Künstlerin aus Interlaken sorgte in der Vergangenheit schon für viel Aufsehen mit ihren Projekten. So liess sie im April zehn Tonnen Kuhmist auf den Berner Bahnhofsplatz bringen, um ihn danach künstlerisch zusammenzuflechten. Mit dieser Aktion wollte sie das Verhältnis zwischen Stadt und Land fördern. Das Projekt sorgte für viel Aufsehen. Für Kiener eher ein Ansporn als ein Hindernis: «Die Überwindung jeglicher Schwierigkeiten werden stets Bestandteil von meinen Projekten und Ideen sein.»

Keine Wartung mehr seit 2014

Die Gemeinde Grindelwald wusste bis zur Anfrage durch 20 Minuten am Donnerstag nichts von der nächtlichen Aktion und wollte deswegen keine Auskünfte dazu geben. Fest steht, dass sowohl der Aufstieg als auch der stillgelegte Kiosk seit 2014 nicht mehr gewartet werden. Die Aktion sei sehr riskant gewesen, man hoffe, dass sie keine Nachahmer findet, hiess es aus Anfrage.

(rc)