Wer klaut hier ständig Ortsschilder?

Einer Polizistin fiel am vorletzten Sonntagabend die blaue Ortstafel von Helgisried-Rohrbach BE auf. Nicht etwa, weil sie besonders schön ist, sondern weil sie in einem Feld lag. Ersten Erkenntnissen zufolge müsse davon ausgegangen werden, dass Unbekannte sowohl das genannte wie auch ein zweites Schild in der vorangehenden Nacht aus der Halterung geschraubt hatten und entwenden wollten, teilt die Berner Kantonspolizei. Dabei dürfte die Täterschaft aber gestört worden sein, weshalb sie eine Tafel im Feld zurückliess.

Die Ortstafel von Helgisried-Rohrbach ist der jüngste bekannte Fall einer Serie von entwendeten Schildern, wie die Kapo weiter schreibt. Seit Ende 2018 wurden in den Regionen Gürbetal und Gantrisch insgesamt 16 Ortstafeln entwendet.

29 Tafeln entwendet

Weitere Ermittlungen haben nun ergeben, dass im Oktober 2019 ebenfalls in der Region Emmental sechs und zwischen Oktober 2019 und Januar 2020 im Berner Oberland sieben Ortstafeln entwendet wurden. Insgesamt kamen also 29 Schilder abhanden. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Ein Zusammenhang könne nicht ausgeschlossen werden, schreibt die Polizei.

Wer Angaben zum Verbleib der Ortstafeln oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich an die Berner Kantonspolizei zu wenden.





(sul)