Erkennen Sie E.T. in der Keramikplatte?

Der neue Fussboden eines Berner Twitters ist ein echter Hingucker: In der Struktur einer seiner neuen Keramikplatten mit Holzoptik ist definitiv ein kleines Wesen zu erkennen, das stark E.T. gleicht. Augen, Nase und Hals – alles erinnert an den kleinen, schrumpeligen Alien. Sehen Sie es auch?

«Ihhhhh-T», wohl der passende Kommentar dazu:



Also... geht es nur mir so oder seht Ihr E.T. auch auf unseren neuen Keramikplatten in Holzoptik? pic.twitter.com/YLNIHU6elF — tom jauch (@Katzenstrecker) August 24, 2019

(miw)