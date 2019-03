Streikenden Studis droht künftig die Note 1

Seit Monaten streiken regelmässig Jugendliche wegen der Klimaerwärmung. Besonders Gymnasiasten haben begonnen, freitags für Mutter Natur auf die Strasse zu gehen. Nun schliesst sich auch die Studierendenschaft der Universität Bern (SUB) der Bewegung an: Sie rufen die Studis dazu auf, am Freitag gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Die Kundgebung startet um 12 Uhr. Doch diese findet ausgerechnet an einem herkömlichen Unitag statt, wo auch Prüfungen und Referate angesetzt sind.

Die Universität macht keine Ausnahmen: «Studierende, welche wegen des Klimastreiks eine Prüfung oder ein Referat verpassen, drohen Sanktionen», so Nathalie Matter, Sprecherin der Uni Bern gegenüber dem «Bund». Im Studienreglement ist folgendes aufgeführt: «Wer ohne Begründung einer festgesetzten Leistungskontrolle fernbleibt oder eine solche abbricht, erhält die Note eins.»

«Nicht akzeptabel»

Begründungen, um etwa einer Prüfung fernzubleiben oder eine solche abzubrechen, sind laut Reglement «namentlich Schwangerschaftsbeschwerden, Krankheit oder Unfall der Kandidatin oder des Kandidaten oder der Todesfall einer nahestehenden Person.»

Noémi Lanz, Vorstandsmitglied der Studierendenschaft, bezieht Stellung. Es sei das Ziel der SUB, mit der Uni zusammenzuarbeiten und sich dort einzubringen, wo es sinnvoll sei. «Die Universität Bern ist in diesem Themenbereich bereits sehr aktiv.» Falls Studierende wegen Abwesenheiten an Prüfungen oder Referaten mit der Note eins bestraft würden, fände sie das aber «nicht akzeptabel».

Solidarität von Hochschulen

Auch Forschende diverser anderer Hochschulen solidarisieren sich mit den Schülern, etwa der renommierte Klimaforscher Thomas Stocker. Zudem unterstützen die Mitglieder des Verbands der Schweizer Studierendenschaft (VSS) den Streik einstimmig. Nino Wilkins, Co-Präsident: «Wir finden es sehr wichtig, dass die Hochschulen ihren Studierenden keine Steine in den Weg legen und ihnen die Möglichkeiten bieten, am Klimastreik teilzunehmen, ohne dass dies gravierende Konsequenzen für ihr Studium hat.»

Wilkins sieht die ETH Lausanne als positives Beispiel, denn diese forderte ihre Dozierenden auf, «sich des Themas bewusst zu sein, und sagte damit indirekt, dass am 15. März keine Tests stattfinden sollten.»



(pal)