Wer verprügelte den 32-Jährigen an Silvester?

Ein Delikt, der sich in der Silvesternacht ereignete, beschäftigt die Berner Polizei. Die Fahnder suchen nach einer unbekannten Täterschaft, die am Bahnhof in Biel einen 32-Jährigen derart verprügelt haben, dass dieser nach wie vor schwer verletzt im Spital liegt. Gemäss Ermittlungen wurde der Mann in der Passerelle zwischen der Bahnhofstrasse und der Winkelstrasse in Biel zusammengeschlagen, bevor ihn die Polizei dort am Boden liegend auffinden konnte.

Jetzt, neun Tage nach der Tat, wenden sich die Ermittler an die Öffentlichkeit. Sie möchten klären, welche Rolle zwei junge Männer und eine junge Frau, die zum Zeitpunkt des Delikts am Tatort anwesend waren, haben. Sind sie die gesuchten Täter? Oder haben sie den Angriff auf den Mann beobachtet? «Die genaue Rolle der drei Personen möchten wir abklären», sagt Polizeisprecher Christoph Gnägi.

Wer kennt die drei Gesuchten?

Die drei Personen werden im Zeugenaufruf wie folgt beschrieben:

«Der erste Mann ist von schlanker Statur. Er trug eine helle Jeans mit einem Loch, ein langes weisses T-Shirt sowie eine grüne Jacke. Der Mann hat am Hals ein Tattoo. Der zweite Mann ist zwischen 18 und 25 Jahre alt, von mittlerer Statur, heller Hautfarbe und sprach portugiesisch. Zum Zeitpunkt der Ereignisse trug er eine schwarze enge Hose mit goldenen Reissverschlüssen, eine schwarze Lederjacke, ein schwarz-rotes Baseballcap sowie schwarze Schuhe. Die Frau hat lange, an den Spitzen gewellte Haare und ist von dunklem Teint. Sie trug eine schwarze Jupe mit schwarzen, kniehohen Stiefeln, weiter ein schwarzes, tief ausgeschnittenes Oberteil mit Schnürung sowie eine kurze Lederjacke.»

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den drei beschriebenen Personen machen kann, solle sich bei der Polizei melden.

(miw)