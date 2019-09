Zur Wiedereröffnung gibts ein Gratis-Tattoo

Nach 18-monatigem Umbau feiert das Berner Warenhaus Loeb ein grosses Einweihungsfest. Der Besuch im Traditionsgeschäft soll rundum Spass machen. Mit Sitzecken und Lounges, einem Stillzimmer, einem Nähkaffee, Flipper- und Töggelikästen inmitten durchdesignter Verkaufsflächen will man dem konkurrierenden Online-Handel künftig die Stirn bieten.

So zeigt sich Loeb auch während der Wiedereröffnungsfeier alles andere als bünzlig: Rapperin Steff la Cheffe tritt zwischen den Regalen auf, Männer können sich bis am Samstag ihre Hipsterbärte stylen lassen und Frauen dürfen in der Beautyabteilung gratis in die Maske.



Von der Einkaufstasche bis zur Kasse

Doch nicht nur das: Unter dem Motto «Loeb geht unter die Haut» können sich Besucher im Warenhaus gar tätowieren lassen – kostenlos.

Zwölf Motive stehen den Kunden während der Eröffnungstage zur Auswahl: so zum Beispiel ein Herz inklusive den Lettern «Love Loeb», eine prall gefüllte Einkaufstasche, Stöckelschuhe oder auch eine Registrierkasse. Eine Kundin hat sich bereits ein Souvenir stechen lassen; hinter dem Ohr hat die Frau nun kleine Loeb-Sternchen verewigt.

Enger Kundenkontakt

Damit sorgt das Familienunternehmen, das bereits in der fünften Generation geführt wird, für innigen Kundenkontakt. Und genau das ist auch der Plan des stationären Händlers: «Wir wollen das persönlichste Warenhaus der Schweiz sein», sagte Nicole Loeb, die das Unternehmen Loeb in fünfter Generation seit dem Jahr 2005 führt, vor den Medien.

