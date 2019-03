Brückenwerbung als Zankapfel in Thun

Wenn Spaziergänger in der Innenstadt von Thun eine Brücke passieren, begegnen sie oft Werbebannern für diverse Anlässe. Genau diese Transparente sollen künftig verboten werden. Regierungsstatthalter Marc Fritschi genehmigt auf Post-, Kuh-, Allmend- und Bahnhofbrücke keine Banner mehr. Ab 1. Mai werden die Geländer der Brücke kahl sein.

Nicht nur bei Organisatoren stösst das Verbot auf Ärger, gar die Stadt Thun ist empört und wehrt sich nun mit einer Beschwerde. «Wir fechten den Entscheid des Statthalters an», so Peter Siegenthaler, Gemeinderat Thun. «Wir wollen eine lebendige Stadt. Da müssen diejenigen, die etwas dazu beitragen, auch Werbemöglichkeiten haben.» Und zwar gerade Organisationen, die nicht mit grossen Budgets operieren könnten, sagt er gegenüber dem «Thuner Tagblatt».



Optischer Grund

Auch Susanna Ernst, Stadträtin und Mitglied der Sachkommission Bildung, Sport und Kultur ist nicht vom Vorhaben begeistert: «Für unsere Anlässe ist es ein grosser Nachteil, wenn die Banner auf den Brücken wegfallen.» Für viele Vereine würden wichtige Vorankündigungsmöglichkeiten wegfallen – etwa auch für die verschiedenen regionalen Theatergruppen.

Wieso werden die Banner überhaupt verboten? «Die Werbebanner beissen sich mit dem geschützten Ortsbild», so der Statthalter. In den letzten Jahren habe es laufend mehr von diesen

Werbebannern auf den Brücken gegeben. Es habe ein Ausmass angenommen, dass das Ganze baubewilligungspflichtig geworden sei.

Kein stichhaltiges Argument

Die Stadt hatte zwei Jahre Zeit, um ein neues Konzept für Werbung in der Innenstadt vorzuschlagen, und dann ein Baugesuch für dauerhafte Plakatständer an den bisherigen Brückenstandorten eingereicht. «An den vier betroffenen Brücken habe ich dieses Gesuch nicht bewilligt», so Fritschi.

Seine Argumentation stösst bei Susanna Ernst auf Unverständnis: «Wenn die Banner den Verkehr beeinträchtigen würden, wäre ein Verbot ja noch einigermassen nachvollziehbar.»

(pal)