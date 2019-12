«Nächstes Jahr hole ich den Ninja-Warrior-Titel»

Michael Brändli hat bei der diesjährigen Staffel von «Ninja Warrior Switzeland» mitgemacht und sich unter den besten zehn von anfänglich 160 Teilnehmern platziert. Der 28-jährige Fahrzeugschlosser hatte schon zuvor Erfahrung in der Action-Spielshow gesammelt: Er hatte an der ersten Staffel teilgenommen und dort gezeigt, dass er Potenzial für mehr hat.

Damals reichte es dem Berner jedoch nicht ins Finale. Er scheiterte an der Himmelsleiter. «Ich habe aus meinen Fehlern gelernt», sagt er. Dank hartem Training, Ausdauer und Disziplin konnte er seine Leistung in der zweiten Staffel markant steigern. Er legte eine erstklassige Vorrunde hin und beendete den Parcour mit der schnellsten Zeit. «Dieses Mal konnte ich es viel mehr geniessen», so Brändli, «es war einfach ein unbeschreibliches Gefühl.»

Ninja Warrior Switzerland

Noch mehr trainieren für den Titel

Sein neues Ziel ist der Titel 2020. Dafür will er die Vorbereitung anpassen und noch härter trainieren. Dabei investiert Brändli schon jetzt viel Zeit ins Training: «Ich trainiere sechs bis 14 Stunden pro Woche.» Damit die Griffe bei Cliffshangers, Monkeybar und Himmelsleiter sitzen, hat er sich gemeinsam mit einem Freund einen eigenen Ninja-Parcours gebaut.



Im Video siehst du, wie sich Michael Brändli für die «Ninja Warrior Switzerland» vorbereitet hat.

