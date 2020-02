«Das war mal ein Waldweg, jetzt ist es eine Autobahn»

Der Könizbergwald ausserhalb von Bern ist für viele Städter ein beliebtes Naherholungsgebiet. Auf den diversen Waldwegen trifft man auf Hündeler, Spaziergänger, Walker und Biker.

Umfrage Gehen Sie gerne in den Wald? Ja, ich gehe fast täglich in den Wald.

Ja. Ausflüge in den Wald geben mir Energie.

Nein, ich fürchte mich in Wälder.

Ich bin eher ein Stubenhocker.

Jetzt hat sich einer der Routen in eine «Autobahn» verwandelt, wie ein Einheimischer moniert. Der bislang mit Laub, Erde und Ästen bedeckte Trampelpfad wurde nämlich in den vergangenen Tagen neu präpariert: Auf den ersten Blick sieht der verbreiterte Waldweg nun aus wie asphaltiert. Die «festgedrückte Steinstrasse» schlängelt sich also eher dominant durch den Stadtwald.

Ausflügler stören sich an dieser Veränderung; auf Twitter verlangt der enttäuschte Einheimische von der dortigen Waldbesitzerin, der Stadt Bern, eine Antwort.

Weg würde sonst versumpfen

Diese gibt nun öffentlich Auskunft: Solche Arbeiten seien alle 20 Jahre nötig. «Die Massnahmen dienen dem Unterhalt des Wegs. Dieser drohte zu versumpfen», teilt die Behörde mit. Das karge, «autobahnartige» Bild soll sich zudem auch bald wieder ändern: Der Weg wird auf beiden Seiten noch mit einem Humusrand versehen, auf dem wieder Gras wachsen wird. In den nächsten 20 Jahren hat der Waldweg also wieder Zeit, sich in die Natur des Könizbergwaldes einzufügen – und gemächlich wieder zu versumpfen.

Hier im Könizbergwald war mal ein gewöhnlicher Weg im Wald für Spaziergänger, Hündeler, Jogger etc. (Bilder 1/2). Jetzt ist es eine Autobahn (Bilder3/4). Warum @Bern_Stadt, @BGBern? pic.twitter.com/eiFLuPGVjn — T!nu (@straubsson) February 21, 2020





(miw)